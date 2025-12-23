Honduras contra el reloj: la demora en la declaratoria empuja al país a una crisis grave

Tegucigalpa– El más reciente análisis electoral de NODO señala que Honduras atraviesa uno de los momentos más delicados del proceso poselectoral, con plazos constitucionales inminentes y una creciente confrontación institucional que podría redefinir el rumbo político del país.

-Análisis de NODO advierte que Honduras se acerca a definiciones clave en la crisis electoral.

Según el informe, el domingo 21 de diciembre las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, votaron 2-1 para destrabar el escrutinio especial, marcando el primer uso visible del mecanismo de mayoría simple dentro del pleno. Esta decisión permitió mostrar públicamente una ruta jurídica para una eventual declaratoria con dos firmas, debilitando parcialmente la estrategia de bloqueo que el partido Libertad y Refundación (Libre) habría encomendado al consejero Marlon Ochoa.

La sesión se realizó a ocho días del plazo crítico del 30 de diciembre, fecha en la que, de no existir declaratoria, se activaría la Comisión Permanente del Congreso Nacional. A su vez, el 27 de enero se perfila como un umbral aún más grave: la activación del artículo 242 de la Constitución, que daría paso a un gobierno provisional y a nuevas elecciones, expone NODO.

Durante la sesión, el pleno del CNE aprobó por mayoría simple tres decisiones clave: cambiar el requisito de unanimidad por mayoría para autorizar correcciones a la base de datos, retirar 691 actas del escrutinio especial tras auditoría, y habilitar la publicación de resoluciones en diarios de circulación nacional ante la negativa de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). En todas las votaciones, Hall y López se pronunciaron a favor, mientras Ochoa votó en contra.

El análisis recuerda que el 13 de diciembre, en un acto público, el coordinador de Libre, Manuel “Mel” Zelaya, pidió expresamente que no se firmara la declaratoria, reduciendo el rol de Ochoa a exigir un conteo voto por voto. Esta postura fue posteriormente adoptada y amplificada por Salvador Nasralla y la diputada Iroshka Elvir, lo que profundizó tensiones internas dentro del Partido Liberal.

En ese sentido el análisis también subraya la fractura interna del Partido Liberal, evidenciada en los desacuerdos públicos entre su dirigencia, su candidato presidencial y distintos voceros, así como el rechazo institucional a la propuesta de repetir elecciones presidenciales.

Escrutinio especial

En el plano operativo, el escrutinio especial se reanudó la noche del lunes 22 de diciembre. Para la mañana de este martes 23, quedaban alrededor de 550 actas pendientes, mientras el margen a favor de Nasry Asfura superaba los 28 mil votos.

NODO advierte que el anuncio del presidente del Congreso, Luis Redondo, de involucrar al Legislativo si el CNE no logra una declaratoria, eleva la presión política y abre la puerta a trasladar la crisis electoral a un conflicto de procedimiento legislativo. En respuesta, un Congreso autoconvocado por el Partido Nacional, el Partido Liberal y el PSH se declaró en sesión permanente hasta el 20 de enero, aprobando medidas extraordinarias para proteger el proceso electoral y evitar dilaciones.

De no emitirse una declaratoria antes del 27 de enero, el informe recuerda que la Constitución contempla la activación de un gobierno provisional que deberá convocar nuevas elecciones en un plazo de cuatro a seis meses, en un escenario de ambigüedad institucional que podría ser aprovechado por el actor con mayor control político y operativo.

Finalmente, NODO plantea que la estrategia de demora atribuida a Libre responde a dos posibles objetivos: extraer concesiones políticas antes de la declaratoria o, en un escenario más extremo, evitarla por completo para forzar una reconfiguración del poder. Ambos caminos, advierte el análisis, implican altos costos institucionales, riesgos de aislamiento internacional y una creciente incertidumbre para el país.

El documento concluye que las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para evitar que Honduras cruce un punto de no retorno en su crisis electoral y política.LB