Honduras conmemora su 204 aniversario de independencia resaltando el valor de sus símbolos patrios

Tegucigalpa – En el marco del 204 aniversario de independencia, Honduras celebra con orgullo sus fiestas patrias, resaltando la importancia y el significado de sus símbolos nacionales, que representan la identidad, la historia y los valores de la nación.

Durante los primeros actos conmemorativos, las autoridades izaron la Bandera Nacional, recordando que simboliza la soberanía y la esperanza de un pueblo que lucha por la unidad y el desarrollo.

Sus franjas azules evocan los mares que rodean el istmo y la blanca la paz y la pureza de la patria, mientras que las cinco estrellas reflejan el anhelo de unión centroamericana.

Muchos colegios también portan el Escudo Nacional, con su compleja composición, recuerda la riqueza natural de Honduras y su vocación de libertad. Los volcanes, mares y aljibes muestran la abundancia del territorio; la torre y las armas aluden a la defensa de la soberanía, y el sol naciente representa el porvenir de las nuevas generaciones.

El Himno Nacional, entonado con fervor cívico en escuelas y plazas, es un poema patriótico que resume la historia de la independencia, exalta a la historia y llama a defender la dignidad nacional.

A estos símbolos se suman el Ave Nacional, la guacamaya roja, y el Árbol Nacional, el pino, que enaltecen la biodiversidad y el compromiso de los hondureños con el cuidado de la naturaleza y se han convertido en adorno obligado de trajes típicos y diferentes escenarios de las celebraciones patrias.

En esta conmemoración, el llamado principal fue a que la ciudadanía no solo admire los símbolos patrios durante septiembre, sino que viva su verdadero significado cada día, practicando el respeto, la unidad y el civismo como herencia para las futuras generaciones.LB