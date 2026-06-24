Honduras conmemora el Año Internacional de la Agricultora reconociendo a mujeres rurales en el desarrollo del país

Tegucigalpa – Honduras dio inicio oficial al Año Internacional de la Agricultora 2026 declarado por las Naciones Unidas, una oportunidad para visibilizar el papel fundamental de las mujeres rurales en el desarrollo agroalimentario, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

– La iniciativa busca situar a las agricultoras hondureñas en el centro de la agenda nacional, reconociendo que su trabajo es clave para la seguridad alimentaria y promoviendo acciones para fortalecer su autonomía económica.

La ceremonia, realizada en el Salón de Eventos del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), fue organizada por el Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (SEMUJER) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y por la Mesa de las Mujeres Rurales, con el apoyo de CARE y del Sistema de Naciones Unidas en Honduras por medio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en un esfuerzo conjunto por fortalecer el reconocimiento y la participación de las mujeres en el sistema agroalimentario nacional.

Este lanzamiento busca poner en el centro de la agenda el liderazgo de las mujeres rurales hondureñas, quienes día a día participan activamente en la producción, transformación y comercialización de alimentos que nutren a las comunidades y fortalecen la economía rural del país. Sin embargo, enfrentan persistentes barreras estructurales que limitan su autonomía y oportunidades, como el acceso limitado a tierra, crédito, tecnología y espacios de toma de decisión.

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística reflejan que solo el 12% de las mujeres rurales en Honduras son propietarias de tierra, y cerca del 70% están excluidas del acceso a créditos bancarios formales (Oxfam, 2021). Además, el diagnóstico de brechas económicas de género muestra que apenas el 14% de ellas dispone de tierra para cultivar, en comparación con el 36% de los hombres, y enfrentan mayores obstáculos para acceder a recursos, capacitación y mercados (BID, 2023). Estas desigualdades no solo afectan su bienestar y el de sus familias, sino que también amenazan la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios del país.

Durante el lanzamiento, se realizó un panel titulado “Desafíos y avances de la situación de las mujeres rurales en Honduras”, moderado por la Sra. Catalina Ivanovic, Especialista en Empoderamiento de las Mujeres Rurales de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En este espacio, representantes de la Mesa de Mujeres Rurales, CARE y ONU Mujeres dialogaron sobre acciones urgentes para promover políticas públicas que impulsen su empoderamiento económico y social. En un momento emotivo, se entregaron reconocimientos a 30 mujeres productoras hondureñas, quienes con liderazgo, dedicación y compromiso han contribuido significativamente a la seguridad alimentaria, la producción sostenible y el desarrollo comunitario.

La designada presidencial María Antonieta Mejía.

En representación del Presidente de la República, Nasry Asfura, participó en el evento la Designada Presidencial María Antonieta Mejía; también estuvo presente la Sra. Nolvia Patricia Herrera Ministra de SEMUJER, la Sra. Fátima Espinal, Representante de la FAO en Honduras; la Sra. Mildred García Representante de ONU Mujeres en Honduras, la Sra. Maite Matheu directora de CARE Honduras y el Sr. Moisés Abraham Molina Guillén Ministro de la SAG, reafirmando la importancia de fortalecer alianzas interinstitucionales y movilizar recursos para crear sistemas agroalimentarios más inclusivos, sostenibles y justos.

“Reconocer a las mujeres agricultoras significa valorar una fuerza esencial para la vida, la alimentación y el progreso del país, comprometiéndose a seguir impulsando acciones que fortalezcan su liderazgo y derechos”, apuntó Nolvia Patricia Herrera Ministra de asuntos de la Mujer.

De su lado Fátima Espinal, señaló qué: “las mujeres constituyen una parte importante de la fuerza de trabajo agrícola mundial, son indispensables en todas las cadenas de valor agroalimentarias —desde la producción y elaboración hasta la distribución y el comercio— y desempeñan un papel central en la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares”.

«Las mujeres agricultoras son fundamentales para la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la sostenibilidad de nuestros territorios. El Año Internacional de la Mujer Agricultora nos convoca a hacer visible su invaluable contribución y, sobre todo, a actuar para eliminar las brechas que enfrentan, garantizando igualdad de derechos, acceso a recursos, financiamiento, tecnología y oportunidades para que ninguna mujer agricultora se quede atrás» afirmó Mildred García, Jefa de País de ONU Mujeres Honduras.

«Las mujeres agricultoras son agentes de cambio que sostienen la seguridad alimentaria, dinamizan las economías locales y fortalecen la resiliencia de las comunidades frente a las crisis. Sin embargo, persisten desigualdades históricas que limitan su acceso a tierra, financiamiento, tecnología y espacios de liderazgo. Este Año Internacional de la Agricultora representa una oportunidad para reconocer una verdad fundamental: no puede haber desarrollo rural sostenible ni sistemas alimentarios resilientes mientras las mujeres continúen enfrentando barreras para ejercer plenamente sus derechos.», manifestó Maite Matheu, directora de CARE Honduras.

Por su parte el titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, destacó que “Las mujeres agricultoras son un pilar fundamental para la producción de alimentos y el desarrollo rural de Honduras. Su esfuerzo diario fortalece la seguridad alimentaria, dinamiza las economías locales y contribuye al bienestar de miles de familias hondureñas.»

Este acto busca no solo honrar a quienes trabajan en el sector agrícola, sino también unir esfuerzos para cerrar las brechas estructurales que enfrentan las mujeres rurales, en especial las indígenas y afrodescendientes, que se desempeñan como asalariadas y productoras agrícolas, así como pescadoras, artesanas, ganaderas, comercializadoras de alimentos, cuidadoras, entre otras cadenas de valor.

La celebración del Año Internacional de la Agricultora 2026 representa una oportunidad histórica para generar políticas públicas transformadoras, promover alianzas estratégicas y, sobre todo, dar voz y poder a quienes sostienen con su trabajo diario la alimentación y el desarrollo de Honduras.

Un compromiso para un futuro más justo y sostenible: La visión compartida por las instituciones organizadoras es colocar a las agricultoras hondureñas en el centro de la agenda nacional, garantizando sus derechos, fortaleciendo su autonomía y potenciando su liderazgo, como pilares fundamentales para construir un sistema agroalimentario resiliente, inclusivo y equitativo. JS