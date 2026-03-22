Honduras conmemora Día del Agua entre avisos de racionamientos

Tegucigalpa – Honduras conmemora el Día Mundial del Agua entre avisos de racionamientos del vital líquido durante la temporada de verano.

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha establecida por las Naciones Unidas en 1993 para concienciar sobre la importancia del agua dulce y la gestión sostenible de este recurso vital.

En Honduras este día transcurre sin mayor celebración, pero con avisos de racionamiento del suministro de agua potable.

Esta semana el gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, alertó sobre un escenario complejo en el suministro de agua potable para la capital durante la temporada de verano.

El funcionario advirtió que las lluvias podrían retrasarse hasta finales de junio, lo que agravará la disponibilidad del recurso hídrico. “Este será un verano difícil para todos los ciudadanos de la capital. Tenemos que ahorrar agua, es un líquido valioso y necesitamos el apoyo de toda la población”, enfatizó.

Boquín explicó que actualmente el servicio se está brindando con racionamientos cada tres días, pero no descartó que la distribución pueda extenderse cada cinco días si las condiciones climáticas no mejoran.

Las represas capitalinas –Los Laureles y Concepción– mantienen un poco más del 50 % de sus embalses de cara a un verano que será crítico, según las proyecciones.

En el caso de la represa más grande de la capital, Concepción, se mantiene con 1 mil 147.09 metros sobre el nivel del mar para un almacenamiento del 56.69 %.

En tanto, la represa Los Laureles tiene un 52 % de almacenamiento de agua. (RO)