Honduras conmemora 165 años de la devolución de Islas de la Bahía y la Mosquitia por Inglaterra

Tegucigalpa- Honduras celebra este 22 de abril una fecha histórica al conmemorarse 165 años de la devolución de los territorios de Islas de la Bahía y la Mosquitia por parte del Reino de Inglaterra, hecho que marcó un paso clave en la consolidación de la soberanía nacional.

En el marco de la conmemoración, se desarrollaron actos protocolarios con la participación de autoridades educativas, representantes del gobierno y fuerzas vivas de la zona insular. Desde la Secretaría de Educación de Honduras destacaron la importancia de esta fecha para fortalecer la identidad nacional y el conocimiento histórico.

La directora departamental de educación, Iris Floridalma Melgar Morales, subrayó que las Islas de la Bahía representan “una gran riqueza natural y un símbolo de lucha diplomática”, al tiempo que invitó a la población a valorar las raíces históricas y trabajar unidos por el desarrollo del país.

Asimismo, enfatizó que el territorio insular constituye un bastión del turismo hondureño, gracias a su riqueza cultural, histórica y ambiental, lo que lo posiciona como uno de los principales atractivos del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a preservar este legado histórico y a continuar promoviendo el orgullo nacional por los hitos que han definido la soberanía de Honduras.

Los datos históricos indican que la entrega definitiva se formalizó el 22 de abril de 1861, tras la firma del Tratado Wyke-Cruz. En ese contexto, el gobernador británico Alexander W. Moir traspasó oficialmente los territorios al comisionado hondureño R. Padilla Durán, durante la administración del entonces presidente José Santos Guardiola.

Este acontecimiento es considerado fundamental para la integridad territorial de Honduras, luego de años de disputa con la Corona Británica.LB