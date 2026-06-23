Honduras confirma sexto caso de sarampión

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), confirmó un nuevo caso importado de sarampión en el país, con lo que ya suman seis casos de este tipo detectados en el territorio nacional.

– El virus del sarampión vive en la nariz y la garganta y puede permanecer activo y suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada tosa o estornude.

La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Sesal, confirmó que el nuevo caso es importado desde el país vecino de Guatemala.

Se trata de un ciudadano Italiano de 29 años que entró el 13 de junio vía terrestre al territorio hondureño.

El caso fue identificado a través del sistema de vigilancia epidemiológica y confirmado mediante pruebas de laboratorio, tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos, dolor de cabeza, secreción nasal y posteriormente el característico sarpullido.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar.

Causa fiebre alta, tos, ojos rojos y una erupción cutánea característica.

No existe un tratamiento específico, por lo que la vacunación (como la vacuna SRP) es su principal forma de prevención.

En ese contexto, la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones informó que la vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud pública del país.

En ese sentido, exhortó a los padres de familia a primero, cumplir con el esquema de vacunación de su hijo y posteriormente proceder a aplicarse el refuerzo.

Recordó que la aplicación de esta vacuna también es requisito para los hondureños que viajen a Canadá, Estados Unidos y México. (RO)