Honduras confirma segundo caso importado de sarampión en un paciente procedente de Guatemala

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), confirmó este jueves el segundo caso importado de sarampión en el territorio hondureño. El diagnóstico se ratificó mediante una prueba de laboratorio de RT-PCR positiva, encendiendo las alertas de prevención epidemiológica en el país.

La prevención está en nuestras manos. 💉🇭🇳



Ante este segundo caso importado de sarampión, la Secretaría de Salud recuerda a la población hondureña la importancia de mantener completo el esquema de vacunación contra el sarampión. pic.twitter.com/p9gaxKTgqK — Secretaría de Salud de Honduras, Oficial (@saludgobhn) May 28, 2026

Según el comunicado oficial emitido por la Unidad de Comunicación Institucional, este segundo caso corresponde a un hombre de 27 años de edad, quien ingresó a Honduras de forma asintomática procedente de la ciudad de Guatemala.

Días después de su ingreso, el paciente comenzó a manifestar un cuadro clínico característico de la enfermedad, que incluyó: fiebre y malestar general, erupción en la piel tipo sarpullido, congestión nasal y diarrea, y dolores musculares y conjuntivitis.

Tras someterse a una evaluación clínica y epidemiológica, las autoridades tomaron las muestras pertinentes que terminaron por confirmar el diagnóstico positivo.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias informaron que los contactos identificados del paciente ya se encuentran bajo estricta vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico. Hasta el momento de la emisión del reporte, no se han detectado nuevos casos sospechosos asociados a este evento.

[LEER] Salud confirma primer caso de sarampión desde 1997

Este contagio se suma al primer caso importado que la Secretaría de Salud había confirmado el pasado 21 de mayo, el cual correspondió también a un paciente masculino procedente de Guatemala.

La Secretaría de Salud recordó a la población que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar, afectando a personas de todas las edades, pero con un riesgo mayor de complicaciones graves en niños menores de 5 años, adultos mayores no vacunados, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas. JS