Honduras confirma 63 casos y 4 muertes por tosferina en 2025

Tegucigalpa – Leticia Puerto, técnico de vigilancia de enfermedades prevenibles de la Secretaría de Salud, confirmó este fin de semana que Honduras registra este 2025, 63 casos y 4 muertes por tosferina.

Dijo que se trata de un aumento de más del 100 % de los casos respecto a 2024 cuando se registraron 26 casos de tosferina.

En la actualidad ya suman 63 casos y cuatro decesos, los más afectados son los menores de edad y las personas de la tercera edad.

Lamentó que esta sea una enfermedad prevenible con la vacunación, pero existe resistencia a cumplir con este esquema.

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Antes de que se desarrollara la vacuna, la tos ferina era considerada una enfermedad de la infancia. Ahora la tos ferina afecta principalmente a los niños que no han completado el esquema de vacunación.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable. (RO)