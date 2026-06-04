Honduras condena los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin

Tegucigalpa- El Gobierno de Honduras condenó este miércoles los ataques perpetrados por Irán contra Kuwait y Baréin, al tiempo que hizo un «llamado urgente» a la contención internacional y a la solución pacífica de las controversias para evitar una mayor escalada en la región.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la Administración de Nasry ‘Tito’ Asfura manifestó su «firme condena» a los ataques, que han puesto en «riesgo la vida y la seguridad de la población civil» de Kuwait y Baréin.

Honduras también expresó «su solidaridad» con los pueblos y Gobiernos de Kuwait y Bahréin, y lamentó de forma particular la pérdida de vidas humanas y el impacto sufrido en la infraestructura civil dentro del territorio kuwaití.

Las autoridades del país centroamericano transmitieron sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y expresaron sus deseos de una pronta recuperación para las personas que resultaron heridas durante las agresiones.

El Gobierno hondureño «reafirma su respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas», reza el documento oficial.

Ante el incremento de las tensiones en la zona, Honduras formuló un «llamado urgente» a la contención internacional, al uso del diálogo y a la vía de la solución pacífica de las controversias.

Estos mecanismos, señala la misma fuente, resultan indispensables en este momento para «evitar una mayor escalada» del conflicto en la región.

Las Fuerzas Armadas de Kuwait detectaron y respondieron este miércoles a un total de 13 misiles balísticos y 17 drones lanzados por Irán contra el país árabe, en unos ataques que causaron importantes daños en el aeropuerto, provocaron la muerte de un ciudadano indio y causaron heridas a más de 60 personas.

Baréin, otro aliado árabe de Estados Unidos en el Golfo, anunció por su parte este miércoles que sus defensas antiaéreas han interceptado tres misiles y varios drones lanzados por la República Islámica contra el país árabe del golfo Pérsico

Los nuevos ataques se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negara en redes sociales que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, como habían afirmado medios iraníes. EFE