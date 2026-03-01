Honduras condena los ataques de Irán hacia Israel y países vecinos

Tegucigalpa – La Cancillería de Honduras condenó este domingo los ataques realizados por Irán hacia Israel y países vecinos de la región del Medio Oriente como Kuwait, Bahréin, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí.

Irán ha atacado con misiles y aeronaves no tripuladas en el Golfo Pérsico para responder a los bombardeos de Israel y EEUU.

Denunciaron que estos ataques incrementan el riesgo de una escalada de alcance regional, pone en peligro la vida de civiles, compromete la seguridad de comunidades extranjeras residentes, entre ellos hondureños, y amenazan la estabilidad de infraestructura crítica y rutas estratégicas relevantes.

“Honduras rechaza el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y subraya que la protección de la población civil y el respeto al derecho internacional humanitario deben de observarse en estricto apego”, cita el comunicado de Cancillería.

Expresó su solidaridad con los pueblos y gobiernos afectados y respalda los esfuerzos compatibles con el derecho internacional para proteger a los civiles, salvaguardar la infraestructura crítica y restablecer la estabilidad regional.

Clamó para que haya una desescalada inmediata de los ataques y haya un pronto retorno a los canales diplomáticos.

Cancillería pidió a los hondureños residentes de estas naciones que sigan las recomendaciones de seguridad y utilizar los canales oficiales para informarse. AG