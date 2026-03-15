Honduras condena ataques de Irán contra aliados del Golfo y respalda resolución de la ONU

Tegucigalpa – Honduras rechazó enérgicamente los ataques lanzados por la República Islámica de Irán contra varios países del Golfo, al considerarlos una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y expresó su respaldo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige el cese inmediato de las hostilidades.

El gobierno hondureño expresó su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas y reafirmó su apoyo a la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la cual Honduras es copatrocinador.

Dicha resolución demanda el cese inmediato de los ataques, la protección de la población civil y el pleno respeto del derecho internacional humanitario, principios que el Estado hondureño suscribe en su política exterior.

En el comunicado, Honduras valora la actuación firme y responsable de los países comprometidos con la defensa de la estabilidad regional y exhorta a poner fin a toda acción que profundice la crisis.

Asimismo, recalca que cualquier respuesta debe darse en apego irrestricto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, en línea con su posición de respaldo al multilateralismo y a los mecanismos diplomáticos para la resolución de conflictos. (PD)