Honduras concentra su presupuesto en natación, lucha y triatlón en Juegos Panamericanos Junior

Tegucigalpa – Honduras competirá en los II Juegos Panamericanos Junior con una delegación un tanto más numerosa que la desplazada a la ciudad colombiana de Cali, pero con ambiciones superiores que descansan en la natación, la lucha y el triatlón.

Catorce deportistas tomarán parte en pruebas de atletismo, ciclismo, esgrima, natación, levantamiento de pesas, lucha, taekwondo y triatlón, dijo a EFE Dani Reyes, miembro de la Dirección Técnica del Comité Olímpico Hondureño (COH).

En natación, Honduras competirá con cuatro deportistas, dos en masculino y dos en femenino. Las posibilidades de medallas en este deporte están en masculino con Diego René Dulieu y Gabriel André Martínez.

En lucha, las esperanzas están cifradas en Óscar Antonio Barrios, mientras que en triatlón se aspira a una medalla con Camila Victoria Alcalá, quien logró la clasificación en La Habana y ha ganado medalla de plata en Juegos Panamericanos, agregó.

Se suma Ian Richard Mas, en atletismo.

En los pasados Juegos Panamericanos Junior, en la ciudad colombiana de Cali, Honduras, con trece deportistas, solamente logró una medalla de bronce con Daniel Emir Martínez en el taekwondo categoría de más de 80 kg. EFE

