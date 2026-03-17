Honduras con panorama claro en inversión, pese a crisis por subidas del petróleo, afirma banquero Camilo Atala

Tegucigalpa – “Honduras tiene un panorama positivo a pesar que estamos viviendo algunos temas exógenos como la guerra en el Medio Oriente y los altos precios de petróleo”, expresó este martes el banquero Camilo Atala en el marco del Foro de Integración Energética del Triángulo Norte.

– Esperamos que se solucione la problemática del medio oriente para que el petróleo baje a niveles de 60 dólares por barril. Nos queda esperar y aguantar, que no se prolongue mucho el pleito, externo.

Agregó que el país sigue teniendo un panorama claro para inversión en el tema que se celebró este día en torno a la alianza del Triángulo Norte con Estados Unidos, e inversiones que puedan venir a Honduras.

Insistió que la cercanía con Estados Unidos significa una gran oportunidad que se tiene que aprovechar para atraer más y mejor inversión al país.

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Reflexionó que Honduras es ineficiente en infraestructura de energía y se necesita una energía más barata, más eficiente para que venga más industria y genere más empleo.

Atala apuntó que se necesita ser más atractivo para que empresas internacionales decidan invertir su capital en Honduras. “Necesitamos masificar más empleo en todo el país, no solo en la zona norte, porque a veces se piensa que la inversión extranjera solo viene al norte, al sector textil y no necesariamente es así, porque muchas oportunidades, creo que en materia de infraestructura el gobierno ha sido muy claro que va a ser muy agresivo en inversión de infraestructura que se requiere para ser eficiente y ser más atractivo para invertir en el país”, reafirmó.

Camilo Atala.

Reiteró que pese a las desavenencias el panorama sigue siendo positivo, al tiempo que mencionó que el precio del café se sitúa en 300 dólares. Se espera que este año suba la producción del aromático con respecto a la cosecha de 2025.

“El panorama es positivo, aquí lo que necesitamos es más inversión del sector privado hondureño y como bien comentaba, también inversión extranjera”, englobó.

Abogó para ampliar o diversificar la matriz energética, que es algo que ha estado pasando tal vez no con la velocidad de las circunstancias, pero sin duda hay grandes desafíos en el tema de energía, no solo en la generación y distribución, sino en la administración del ENEE.

Dijo que el sistema financiero listo para impulsar proyectos energéticos en Honduras.

Reconoció que la inflación es alta, por lo que espera que bajen las tasas de interés. “Necesitamos que las tasas de intereses bajen, revisión de la Tasa de Política Monetaria, de los encajes, hay muchos mecanismos que tiene el Banco Central para promover la baja de las tasas de interés”, arguyó.

El empresario se refirió a la crisis por los altos precios de los combustibles y señaló que Honduras no puede hacer nada ante este impacto más que saberlo llevar. “Esperamos que el conflicto no dure tanto, todo mundo espera que este proceso sea más corto de lo que se piensa y que después de Semana Santa se controle el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz y se retomen los valores de 60 dólares en el barril”. JS