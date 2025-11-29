Honduras con el mejor dominio del inglés en Centroamérica, según informe

Tegucigalpa – Honduras se posicionó como el primer país de Centroamérica con mejor dominio del inglés, según el último informe elaborado por la organización Education First (EF), para el año 2025.

El estudio ubicó a El Salvador en la posición 47 del ranking de 123 países con un dominio «moderado» del inglés tras obtener una calificación global de 523 puntos. Dicho resultado representa una leve mejora con respecto al año 2024, cuando El Salvador se encontraba en el puesto 55 de 116 países y sumaba 513 puntos, lo que implica un incremento de ocho posiciones y una mejora de 10 puntos en el último año.

Con dichos resultados, El Salvador se mantiene en dominio «moderado» del inglés y se sitúa por debajo de Honduras, país que lidera la región centroamericana con 553 puntos y ocupa el puesto 32 del ranking mundial, dentro de la categoría de nivel alto de dominio del inglés.

En tercer lugar se ubica Costa Rica con 516 puntos en el puesto 55; le sigue Nicaragua con 512 en el puesto 60; Guatemala con 510 en la posición 61; y Panamá con 491 en el puesto 70.

El idioma inglés permite a las personas aplicar sus competencias profesionales en una gama más amplia de contextos y permite compartir sus ideas con un público más amplio.

El Informe 2025 de First Education evaluó a un total de 2.2 millones de personas provenientes de 123 países y regiones. Del total de participantes, 54 % fueron mujeres y 46 % hombres.

Entre los países que se evaluaron (sin contar a Estados Unidos), el país con dominio más alto del idioma inglés fue Países Bajos, seguido por Croacia y Austria, en ese orden. JS