Honduras con déficit de 1 millón de quintales de frijoles para consumo local: Cococh

Tegucigalpa – Darwin Cálix, miembro del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), señaló hoy que Honduras dejó de producir un millón de quintales de frijoles en los últimos años.

Lo anterior obedece a la falta de una política clara en el sector agro, entre otros factores como el precio internacional explicó.

Detalló que el consumo nacional de este grano básico asciende a 2.6 millones de quintales y Honduras solo está produciendo 1.5 millones de quintales.

El resto se compra a países como Nicaragua que inundan los mercados nacionales con este producto, dijo el directivo campesino.

Cálix exhortó a las autoridades a incentivar a los pequeños productores de Honduras para lograr abastecer los mercados y suplir la demanda nacional con producto local.

Los productores nacionales todavía no tienen claro las líneas crediticias disponibles para este año y ese es un tema en el que debe existir claridad, acotó.

Insistió que actualmente no se sufre de falta o escasez de frijoles solo porque el Gobierno compra a países vecinos para poder cumplir con la demanda nacional.

Sin embargo, consideró que los productores nacionales podrían aumentar su producción con mayores incentivos como créditos de parte de la banca estatal y privada. (RO)