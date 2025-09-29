Honduras: Clima de inversión golpeado por incertidumbre legal, corrupción persistente y riesgos estructurales

Tegucigalpa / Washington – El informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Honduras en 2025 lanza un mensaje claro: aunque existen sectores prometedores y una ubicación estratégica para la inversión extranjera, el entorno sigue fuertemente afectado por la corrupción, la inseguridad jurídica y la falta de institucionalidad sólida.

El informe destaca que aunque en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hay funcionarios que “comprenden y apoyan” el papel de la inversión privada en la creación de empleos y crecimiento económico, hay otros responsables en la toma de decisiones, así como altos dirigentes del oficialista partido Libre “han expresado una actitud más hostil hacia el sector privado en general”.

El documento del gobierno estadounidense señala que estas “actitudes contradictorias socavan los esfuerzos del gobierno por superar los constantes desafíos que enfrenta Honduras para crear un clima propicio para la inversión estadounidense y extranjera”.

Entre los desafíos que enfrenta el clima de inversión en Honduras están los desequilibrios macroeconómicos, la corrupción, aplicación y cumplimiento de impuestos impredecibles, continúas disputas por la tierra, electricidad poco fiable y cara, alta criminalidad, bajos niveles de educación e infraestructura deficiente.

“Los inversionistas informan que la gran incertidumbre sobre las políticas gubernamentales ha generado reticencia a expandir nuevas operaciones en Honduras”, resaltó el informe.

Agregó que entre los problemas que impulsan esta incertidumbre se incluyen los posibles efectos de “un proyecto de ley para cambiar la estructura de exoneración fiscal de Honduras”, conocida en el país como Ley de Justicia Tributaria, la continua dificultad de las empresas para acceder y repatriar dólares estadounidenses provenientes de la subasta de divisas del Banco Central y el retiro de Honduras del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI).

El 2025 Investment Climate Statement pone sobre la mesa una combinación de factores que dificultan el desarrollo económico sostenido, al tiempo que subraya las oportunidades que podrían aprovecharse si se abordan con seriedad los retos estructurales del país.



Corrupción sistémica e impunidad



El informe subraya que la corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos para la inversión en Honduras. Casos de soborno, favoritismo en la contratación pública, captura de instituciones y falta de consecuencias para funcionarios implicados desalientan al capital extranjero.

“La corrupción a todos los niveles del gobierno, combinada con la debilidad en la aplicación del Estado de derecho, genera desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones reguladoras”, señala el documento.



Empresas reportan dificultades al operar sin enfrentar presiones ilegales, sobre todo en los sectores de construcción, licitaciones públicas, y permisos ambientales.



Inseguridad jurídica y volatilidad legislativa



La inestabilidad normativa es otro factor de riesgo señalado. Las reglas del juego cambian con frecuencia, y las modificaciones legales sin consulta, como la eliminación de incentivos fiscales o los conflictos alrededor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), han generado litigios y preocupación en el sector privado.

Además, la falta de confianza en los tribunales para resolver disputas comerciales agrava esta percepción.



Obstáculos operativos persistentes



Inversionistas se enfrentan a problemas crónicos como:

• Tramitología excesiva para permisos y licencias.

• Infraestructura deficiente, especialmente en energía y conectividad vial.

• Costos elevados en electricidad y logística.

• Limitada digitalización de procesos gubernamentales.



Inseguridad, conflictos de tierra y falta de gobernabilidad local



La violencia, los conflictos agrarios y la débil presencia estatal en zonas rurales complican la implementación de proyectos sostenibles, especialmente en sectores como agricultura, energía o minería.



Algunas oportunidades en el horizonte



Pese a los riesgos, el informe reconoce que Honduras ofrece oportunidades reales para inversionistas estratégicos, especialmente en sectores como:

• Energías renovables

• Zonas francas y maquila

• Agroindustria y exportación de alimentos

• Turismo sostenible

• Servicios tecnológicos e infraestructura digital



También se destaca el esfuerzo por mejorar la transparencia fiscal y abrir nuevos espacios para inversión climáticamente responsable, a través de financiamiento verde y cooperación internacional.



Una balanza que se inclina según voluntad política



El documento concluye que la inversión extranjera en Honduras seguirá siendo limitada a menos que el gobierno tome medidas firmes y consistentes contra la corrupción, refuerce el Estado de derecho y garantice estabilidad regulatoria.



“Los inversionistas buscan previsibilidad, integridad institucional y garantías legales claras. Mientras estos elementos siguen ausentes, el potencial del país se verá truncado por su propia fragilidad interna”, sentencia el informe. (PD).