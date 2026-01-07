Honduras cierra el 2025 con la pérdida de 40 mil empleos en la maquila

Tegucigalpa – Honduras cerró el 2025 con una pérdida de 40 mil empleos en el sector maquila, ya que pasó de 185 a 145 mil, reveló este miércoles el representante en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Guillermo Matamoros.

“Llegamos a tener 185 mil empleos y cerramos el 2025 con 145 mil, muchas de las empresas cerraron algunas de sus plantas, pero también se perdieron empresas”, explicó.

Sostuvo que se debe atraer nuevas empresas extranjeras para invertir porque no se debe seguir llorando por lo que ya pasó, habrá que restaurar lo dañado y seguir adelante.

Para atraer nuevas empresas habrá que diversificar el sector textil, resaltando que hay avances en la hilandería en el país, indicó.

Matamoros aceptó que hubo un cambio drástico de la cadena de suministros en la forma de operación después de la pandemia del COVID-19.

Señaló que se debe resolver en el corto plazo en el tema comercial por los aranceles aplicadas por la administración de Trump.

“Lo que más afectó a la industria fue la caída de la demanda, en Estados Unidos las tarifas estén incidiendo en inflación que conlleva mayores precios”, analizó. AG