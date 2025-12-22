Honduras certifica nuevos entrenadores Licencia A y B CONCACAF

Tegucigalpa- Honduras. La Federación de Fútbol de Honduras (FFH), a través de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras (ENEFUTH), juramentó a un nuevo grupo de entrenadores que obtuvieron la Licencia A y Licencia B CONCACAF, certificaciones que los habilitan para dirigir en competencias profesionales de Honduras, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.

Entre los técnicos certificados destaca Douglas Alexander Gómez Reyes, entrenador nacional con Licencia A CONCACAF de Primera Generación, acreditación que le permite dirigir en primera y segunda división en países como Canadá, México y Estados Unidos, además de la región centroamericana y el Caribe. Gómez Reyes cuenta con trayectoria como exjugador profesional en Honduras y El Salvador, formación académica en Educación Física y Ciencias del Deporte, y experiencia en el desarrollo del fútbol formativo y educativo.

Sobre este logro, Douglas Gómez expresó: »Obtener la Licencia A CONCACAF es un paso muy importante en mi carrera y me permite aportar al desarrollo del fútbol hondureño, llevando nuestra formación y técnica al más alto nivel dentro y fuera del país.»

Con este proceso, la FFH reafirma su compromiso con la formación de entrenadores de alto nivel, alineados a los estándares internacionales de CONCACAF y FIFA. IR