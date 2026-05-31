Honduras cerraría el 2026 con una tasa de homicidios estancada entre 24 y 26 puntos, según el OV-UNAH

Tegucigalpa – El panorama de la seguridad ciudadana en Honduras no muestra señales de un cambio radical para el cierre de este año 2026. De acuerdo con las proyecciones presentadas por Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), el país mantendrá una tendencia muy similar a la del año anterior, estimando que la tasa de homicidios cerrará entre 24 y 26 por cada 100,000 habitantes.

A pesar de que estas cifras reflejan un descenso considerable en comparación con el pico histórico del año 2011 (cuando la tasa alcanzó un alarmante 86.5), la funcionaria advirtió que el país sigue sumergido en un escenario de criminalidad crítica.

«Seguimos siendo un país altamente violento con tasas mucho más altas que el estándar de 8.8 establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)», puntualizó Ayestas.

Falta de políticas públicas

Para el Observatorio de la Violencia, la razón por la cual el país se encuentra «estancado» en un promedio diario de ocho muertes violentas radica en la falta de políticas públicas orientadas a desmantelar los factores de fondo.

«Cuando no se atacan los problemas de raíz, difícilmente vamos a lograr reducir [las cifras]», argumentó Ayestas, señalando que la falta de desarrollo social alimenta directamente los índices de criminalidad.

Un dato que enciende las alarmas del OV-UNAH es la mutación en la dinámica de las masacres o homicidios múltiples. Aunque se registra una escena menos en comparación con el año anterior (pasando de 16 a 15 escenas), mientras el número de víctimas mortales se disparó de 57 a 72, lo que demuestra una mayor saña y planificación por parte de las estructuras criminales.

Como ejemplo de la logística, impunidad y el poder de fuego que posee el crimen organizado y el narcotráfico en el país, Ayestas recordó el reciente asesinato de cinco agentes policiales. «Planifican, tienen los medios, tienen las armas, tienen las personas… y además saben por dónde salir y entrar», denunció, haciendo eco de la movilización de hasta 20 camionetas tras cometer el crimen con rumbo hacia San Pedro Sula.

Días sangrientos

Entre las fechas más sangrientas del año se destaca el pasado 21 de mayo, día en que se registraron 31 muertes violentas, seguido por el 8 y 15 de marzo, jornadas que reportaron 20 homicidios cada una.

Al ser consultada sobre la propuesta del Congreso Nacional de aplicar cadena perpetua a quienes asesinen a miembros de las fuerzas de seguridad, la coordinadora del Observatorio se mostró crítica y demandó equidad en la aplicación de la justicia.

Ayestas recordó que la ley debe ser general y justa para todos los ciudadanos por igual, trayendo a colación la disparidad judicial con casos de abusos estatales. «Hay que ver cuántos años le van a dar a un funcionario policial o militar que mata a un ciudadano. Ahí tenemos el caso de Keyla Martínez en Intibucá dentro de una posta policial; ¿cuánto le dieron? Cinco años. La ley tiene que ser general, obligatoria y declaratoria de derechos», cuestionó.

Finalmente, el informe preliminar de la institución académica detalla que la violencia de género y los femicidios siguen flagelando a la sociedad hondureña. Hasta la fecha, el Observatorio de la Violencia ya contabiliza de manera oficial 102 muertes violentas de mujeres y femicidios, sumando 4 casos adicionales que se encuentran actualmente bajo investigación para un total proyectado de 106 víctimas. JS