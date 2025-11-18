Honduras cerrará el año con deuda récord, advierte economista

Tegucigalpa – La economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, advirtió que Honduras podría cerrar el año 2025 con duda récord.

Detalló que el país podría cerrar con una deuda de más de 18 mil millones de dólares, una cifra que genera una fuerte presión fiscal y limita la inversión en áreas clave como salud y educación.

Canales explicó que el Presupuesto 2026 destina casi 72 mil millones de lempiras al pago de servicios de deuda, lo que reduce los recursos disponibles para proyectos de inversión pública y actividades productivas.

Cabe señalar que el Congreso Nacional, a través de la Comisión Permanente, podría aprobar más préstamos antes que finalice el año.

El anterior escenario provocaría una presión sobre la economía del país ya que en el siguiente Presupuesto General se deberían destinar mayores fondos para el pago de la deuda.

Eso implicaría a su vez que el Presupuesto General debe crecer y solo es posible con mayor recaudación fiscal o con más préstamos. RO