Honduras celebrará 204 años de independencia con la participación de 78 institutos en desfiles patrios

Tegucigalpa – El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó que 78 institutos educativos ya están inscritos para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras.

El funcionario precisó que no se permitirán nuevas inscripciones, ya que el proceso inició desde el 17 de septiembre del año anterior, bajo la coordinación del Comité Cívico Institucional, organismo que agrupa a instituciones públicas y privadas encargadas de organizar los desfiles y demás actividades cívicas en todo el país.

“Los preparativos comienzan exactamente el 17 de septiembre del año anterior. Ya tenemos inscritos 78 centros educativos, no se van a poder inscribir más, es un proceso que lleva más de un año trabajándose”, reiteró Esponda, al destacar que el equipo organizador cuenta con un alto nivel de profesionalismo y que el cronograma se define con bastante anticipación.

El titular de Educación adelantó que la fiesta patria comenzará oficialmente el último día de agosto, con la participación no solo de los centros educativos, sino también de instituciones como las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos, que se sumarán a las actividades conmemorativas.

Este 15 de septiembre de 2025, el país recordará su independencia de la Corona Española, en 1821, y la Secretaría de Educación trabaja junto a diversas entidades para garantizar que los desfiles y actos cívicos se desarrollen con orden, seguridad y entusiasmo patriótico.LB