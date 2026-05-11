Honduras buscará “casa a casa” a menores que no asisten a la escuela

Tegucigalpa – La ministra de Educación de Honduras, Arely Argueta, anunció hoy que junto a los 298 alcaldes del país buscarán “casa a casa” a los menores que no asisten a la escuela.

Lo anterior con el propósito de reducir las cifras de deserción escolar, dijo.

De acuerdo a reportes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), 1.1 millones de niños y jóvenes en edad escolar se encuentran fuera del sistema, una cifra que representa casi la mitad de la población estudiantil potencial del país.

La cobertura educativa en Honduras registró un retroceso histórico: pasó del 70 % en 2014 al 63 % en 2025, dejando fuera del aula a más de un millón de niños y adolescentes.

Así lo revela el informe “Estado de País 2026: Educación”, presentado por el Instituto de la Justicia, que califica la situación como un “reto histórico” con graves implicaciones para el futuro del país.

El informe destaca que la crisis no es solo de acceso, sino de una profunda pérdida de calidad. Mientras que en la región los países avanzan hacia la digitalización, un estudiante hondureño promedio al finalizar la secundaria tiene el nivel de conocimientos equivalente a un estudiante de sexto grado de un país con alto desempeño, según los estándares de mediciones internacionales analizados.

En ese sentido, la ministra de Educación indicó que pronto iniciará un programa que tiene como objetivo identificar casa a casa a los menores fuera de las aulas de clase.

Los niños deben estar en los centros educativos y no desempeñando acciones como el cuidado permanente de sus hermanitos menores, expuso la funcionaria. (RO)