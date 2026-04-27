Honduras busca fortalecer la cooperación con México en la lucha contra la trata de personas con enfoque de reparación del daño

Tegucigalpa- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez Ibarra, sostuvo una reunión con la Embajadora de México en Honduras, Susana Iruegas, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación bilateral en materia de prevención del delito de trata de personas y la atención integral a sus víctimas.

Durante el encuentro, la titular de la CICESCT presentó los principales logros institucionales alcanzados en los últimos años, destacando los avances en la coordinación interinstitucional y las acciones de prevención a nivel nacional. Asimismo, ambas autoridades identificaron oportunidades de trabajo conjunto orientadas a reforzar los mecanismos de atención a víctimas hondureñas rescatadas en México, considerando que, en los últimos cinco años, se ha registrado el rescate de connacionales en ese país.

En ese sentido, se abordó la importancia de fortalecer los canales de articulación entre ambas naciones para garantizar una respuesta oportuna y efectiva, centrada en la protección de los derechos humanos de las víctimas.

Se acordó avanzar en estrategias conjuntas para la implementación y desarrollo de campañas de prevención y acciones encaminadas a la atención a víctimas de Trata de Personas con un enfoque de derechos humanos y reparación digna al daño. IR