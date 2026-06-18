Honduras busca en Alemania consolidación logística en la región

Tegucigalpa – El presidente de Honduras Nasry Asfura presentó al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el potencial del país centroamericano para convertirse en el principal eje comercial y de conectividad de la región.

El mandatario hondureño resaltó la importancia estratégica de Puerto Cortés en el Atlántico -catalogándolo como el puerto más importante de Centroamérica- asimismo, expuso los alcances y potencial del Puerto Henecán en el Pacífico, ambos claves para atraer grandes inversiones y transformar el comercio interoceánico.

Por su parte, el diplomático alemán elogió el rumbo que está tomando el nuevo gobierno hondureño, destacando la velocidad y el enfoque con el que se están estructurando los planes de trabajo.

Presidente Asfura, quiero felicitarle por el entusiasmo, la determinación y la claridad con la que ha presentado los proyectos que desea impulsar para Honduras. Es alentador observar los avances alcanzados en tan poco tiempo y el compromiso demostrado para generar oportunidades y bienestar para su pueblo», afirmó Wadephul.

Con esta reunión, el gobierno hondureño reafirma su intención de abrir las puertas al capital europeo, posicionando al país no solo como un puente logístico regional, sino como un destino seguro y atractivo para la inversión internacional. (RO)