Honduras busca «despartidizar» sus árbitros electorales con inicio de audiencias públicas

Tegucigalpa – Honduras busca sacudirse el fantasma de la politización en sus entes electorales. Bajo la mirada vigilante de sociedad civil y otros sectores que demandan “despartidizar” a los árbitro electorales con el inicio este miércoles 29.04.2026. de las audiencias públicas para suplir seis vacantes.

– Las audiencias públicas comienzan a las 9.00 de la mañana de este miércoles.

– Las máximas autoridades legislativas han dejado claro que para los nombramientos de los nuevos cargos se ocupan 86 votos, es decir el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara.

– Julio Raudales, representante de las universidades, aseguró que “no serán mamparas” de una elección viciada, por lo que confían se respeten los requisitos técnicos de los postulantes.

La fase de entrevista públicas para suplir dos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y cuatro en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), arranca con un objetivo sumamente ambicioso: elegir perfiles técnicos e independientes capaces de devolverle la credibilidad a un sistema electoral históricamente cuestionado y garantizar con ello que los árbitros de la democracia no respondan a colores políticos, sino únicamente a la ley.

De todos es conocido que el país necesita avanzar hacia un sistema electoral más sólido, transparente e independiente, capaz de responder a las demandas sociales y de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley sin distinciones partidarias, para la sociedad civil y otros sectores, este es el momento de iniciar una depuración real de los entes electorales.

Luego del proceso de Juicios Políticos, de los que resultaron despedidos cuatro de los cinco funcionarios electorales que fueron denunciados ante el pleno del Congreso Nacional, se hizo el llamado para el proceso de auto postulación para ocupar los cargos vacantes.

Los funcionarios despedidos en aquella oportunidad fueron Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

Mientrasla consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, optó por renunciar al cargo antes de ser sometida al procedimiento de juicio político.

Medio centenar de candidatos

Tras la apertura de la inscripción de postulantes a los cargos electorales más de medio centenar -54- de hondureños conforman la nómina depurada que inicialmente fue de 100.

Para los cargos disponibles aplicaron 59 personas que buscaban ser consejeros del Consejo Nacional Electoral y 41 optaron por una magistratura en el Tribunal de Justicia Electoral, pero al hacer la depuración quedaron 25 al CNE y 29 al TJE. Todos ellos comienzan las audiencias a contar de este miércoles en las instalaciones del Legislativo.

El proceso de audiencias comienza con los aspirantes al CNE mientras los postulantes al TJE se practicarán las pruebas toxicológicas en paralelo para someterse a las comparecencias hasta la próxima semana.

Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, pidió un informe de los aspirantes que tienen demandas contra el Estado y buscan postularse a un cargo público para depurarlos de la nómina.

Audiencias públicas

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, detalló que el presidente Tomás Zambrano también ordenó la realización de pruebas psicológicas, psicométricas y las audiencias serán transmitidas por los canales audiovisuales del Congreso Nacional.

Miembros de las universidades, sociedad civil y el pueblo hondureño están invitados a ser partícipes de este proceso que buscará elegir a los representantes de los órganos electorales.

Ledezma sostuvo que las audiencias estarán realizándose de 8 de la mañana a 8 de la noche por cinco días de la semana hasta concluirlas.

Afirmó que se iniciarán con los candidatos que aspiran al CNE y luego al TJE.

El secretario legislativo aseguró que en unas dos semanas estarían dando la lista de 18 personas nominadas para los seis cargos.

Kenneth Madrid, abogado penalista.

Es momento de hacer historia

A criterio del abogado Kenneth Madrid este es el momento de hacer una depuración en los entes electorales y hacer historia.

“En este momento tienen el momento histórico para hacerlos, hacen falta dos vacantes en el CNE y tres en el TJE, y esta es la oportunidad de cambiar el esquema y colocar personas con valores éticos y así dejar en la historia la monopolización que por años se ha registrado en los entes electorales con la repartición entre los partidos políticos”, arguyó en conversación con Proceso Digital.

Afirmó que lo ideal era la integración de una comisión especial la que eligiera entre los auto proponentes a los mejores hombres y mujeres que estarán asumiendo esos cargos, pero esto está en manos de esta comisión legislativa que realizará la elección ante las circunstancias que se dieron estos cambios a través de un juicio político.

Lo más importante en este momento es ver la idoneidad de los participantes, como ha sido su vida, su comportamiento ante la carencia de los valores éticos que existen en el país, “esperemos que no elijan por colores políticos, porque muchos de los que nos autopostulamos no tenemos un color, pero sí hemos defendido la democracia”, apuntó.

La abogada Fátima Mena.

Oportunidad para recuperar independencia electoral

La exdiputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, le confió a Proceso Digital que el actual proceso de selección de autoridades electorales representa una oportunidad clave para que la clase política hondureña supere los errores del pasado y garantice un sistema más independiente y equilibrado.

“Después de un golpe tan fuerte, esperaría que la clase política no volvamos a cometer los errores del pasado”, expresó.

Mena hizo su postulación el fin de semana al cierre del plazo para presentar candidaturas a las vacantes de las instituciones electorales, ya que según dijo requirió de un análisis profundo y el acompañamiento de su familia.

“Tengo un compromiso con Honduras”, remarcó y una trayectoria probada para defender la democracia del país, afirmó.

Mena aclaró que su aspiración es únicamente al puesto de consejera del CNE.

El abogado Félix Ávila.

No aspiro a un salario, quiere hacer las cosas bien

Otro de los aspirantes –Félix Ávila– al TJE, dijo tener más de tres décadas en el ejercicio de la profesión, incluyendo su desempeño como juez de la República. “Tengo el bagaje y la formación suficiente, no tengo que ir a aprender a ser juez o magistrado a un cargo porque tengo los conocimientos para ello, también he publicado una serie de libros y otras publicaciones”, alardeó.

Ávila señaló que no está avalado por ningún partido político, aunque ha participado como elector en todos los procesos democráticos y ahora quiere servir a la nación como funcionario judicial electoral.

El jurisconsulto citó que decidió postularse al cargo luego de los últimos acontecimientos que rodearon al país en los últimos meses y que pusieron en vilo la vida democrática del país.

El exdiputado Ramón Barrios.

La experiencia lo avala

Mientras, de su parte el exdiputado por Libre Ramón Barrios defendió tener las cualidades técnicas para desempeñarse en los cargos.

El excongresista presumió que conoce lo que es trabajar en organismos colegiados y refirió que trabajó por 15 años en el Poder Judicial, además de presidir 10 comisiones en el anterior Congreso que encabezó Luis Redondo.

“No soy corrupto, no tengo ningún expediente de investigación producto de actuaciones en el Congreso Nacional. Vivo en la misma casa cuando empecé hace cuatro años como diputado”, señaló.

Puntualizó que los jueces de los entes electorales hablan a través de sus sentencias.

Conadeh pide transparencia

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió que se garantice la transparencia y publicidad en la elección de los funcionarios al CNE y de los magistrados del TJE para que la población tenga la opción de valorar e incluso objetar a los aspirantes a ocupar dichos cargos.

La institución Nacional de Derechos Humanos exhortó a realizar una adecuada selección y elección de los funcionarios que ocuparan cargos en ambas instituciones electorales.

Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, declaró que la institución siempre ha tenido la anuencia de participar en los procesos de observación con respecto a la designación de los altos funcionarios del Estado.

Consideró que, en este proceso, se debe garantizar la debida publicidad de todos los actos y decisiones que realice la Comisión Especial Legislativa para la Nómina de Candidatos y Candidatas a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral.

El presidente del CN, Tomás Zambrano.

Zambrano garantiza legalidad y transparencia

El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, dijo que en el Congreso Nacional actuará con estricto apego a la legalidad y con absoluta transparencia.

Señaló que la elección de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, se fundamentará en los méritos de los auto postulados, garantizando procesos abiertos y acompañados por la veeduría de la sociedad civil.

Los diputados asumimos el compromiso de fortalecer los órganos electorales y resguardar el Estado de derecho, demostrando con hechos nuestra voluntad política, indicó.

Agregó que cada decisión responderá al anhelo del pueblo hondureño y estará orientada a perfeccionar nuestro sistema político-electoral.

Selección sea bajo parámetros de meritocracia

Julio Raudales, presidente de la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, pidió que la selección de nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral se haga bajo los parámetros de meritocracia.

La academia participará en este proceso como veedores del proceso y en ese orden Raudales enfatizó que no “serán mamparas” de nadie.

Insistió que este proceso debe estar marcado por la meritocracia y ya se debe olvidar que se trata de puestos políticos. IR