Honduras busca atraer mayor inversión colombiana en sectores estratégicos

Tegucigalpa – Honduras apuesta por fortalecer sus lazos económicos con Colombia mediante una estrategia enfocada en la atracción de inversión extranjera, especialmente en sectores clave como la maquila, el sistema financiero y la agroindustria, informó este domingo la embajadora hondureña en el país sudamericano, Jacqueline Foglia.

La diplomática destacó que Colombia ya figura como un importante inversionista en Honduras, por lo que el objetivo es profundizar esa relación a través de acercamientos con empresarios y autoridades colombianas, a quienes se les presentarán las ventajas competitivas que ofrece el país. “Tenemos muchos aspectos que hacen propicia la inversión extranjera, particularmente para Colombia”, subrayó.

Entre los principales atractivos, Foglia mencionó el fortalecimiento del sector maquilador hondureño, con énfasis en nuevas áreas como la industria automotriz, así como un sistema financiero sólido que podría facilitar la expansión de bancos colombianos en el territorio nacional. Además, resaltó el potencial en agroindustria, un rubro donde Colombia ha mostrado liderazgo y que representa una oportunidad para generar valor agregado a la producción agrícola hondureña.

La embajadora también enfatizó la importancia de impulsar el procesamiento de alimentos como una vía para incrementar la competitividad del país y generar empleo. “Si logramos dar valor agregado a nuestra agricultura, podemos crear más oportunidades laborales, que es una de las principales prioridades para Honduras”, afirmó.

Foglia indicó que se encuentra planificando una agenda de reuniones con diversos grupos empresariales colombianos, en línea con las directrices del gobierno hondureño, con el fin de concretar nuevas inversiones y consolidar la relación bilateral en materia económica. JS