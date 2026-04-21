Honduras busca atacar economías de estructuras criminales como estrategia de seguridad

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad busca atacar las economías de las estructuras criminales como parte de un plan de seguridad nacional.

– Los homicidios en Honduras se han incrementado este año en un 5 %, según estadísticas de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) que contabiliza al menos 624 asesinatos hasta el 10 de abril.

Así lo comunicó este martes el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien acotó que “no solamente se está capturando gente, les estamos quitando su logística, su dinero y sus bienes”.

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Lo anterior es parte de una estrategia de seguridad nacional basada en tres pilares: control territorial de zonas de alta incidencia, ataques directos a las economías criminales y fortalecimiento a los procesos de investigación e inteligencia.

El control territorial de zonas de alta incidencia se basará en evidencias y datos concretos, acotó.

Sobre los ataques directos a las economías criminales, explicó que la estrategia consiste en debilitar toda la logística de estos grupos, por lo que se busca el decomiso de sus bienes.

En cuanto al fortalecimiento de la investigación e inteligencia, aseguró que se acentuará a medida que ingresen los nuevos recursos que el Gobierno pondrá a disposición para este propósito.

Ver: Honduras registra 624 homicidios; ASJ urge “hoja de ruta”

Explicó que los anteriores pilares forman parte de una estrategia que busca fortalecer la prevención, el combate a la criminalidad y la recuperación de la paz en el país.

La estrategia de seguridad se trazó para los años 2026 al 2030, precisó.

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“Con esto podemos decir que la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad estamos comprometidos y tenemos resultados concretos”, expresó el funcionario.

A renglón seguido desvirtuó que exista un aumento de la criminalidad en el territorio nacional.

En este momento estamos atacando de manera contundente a la criminalidad y grupos organizados, zanjó. (RO)

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–