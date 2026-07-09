Honduras bajo riesgo de nueva condena internacional por aplicación de juicios políticos 

Tegucigalpa – El Estado de Honduras comparecerá el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder por la aplicación de la figura del juicio político, utilizada para destituir al fiscal general Johel Zelaya y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

La audiencia se da por el presunto incumplimiento de la sentencia emitida por la CIDH de Derechos Humanos en 2023, que ordenó al Estado reformar este mecanismo para garantizar la independencia judicial.

La audiencia fue solicitada por diversas organizaciones y, según confirmó la canciller Mireya Agüero, la Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de representar al Estado hondureño en Washington.

«Frente a esta solicitud el procurador Dagoberto Aspra y alguien de su equipo de asesores estará compareciendo ante esta sesión», manifestó la canciller, al señalar que la convocatoria fue trasladada oficialmente por la Cancillería a la PGR.

Riesgo de sanciones

El exdirector del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, advirtió que el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH podría abrir la puerta a una nueva condena contra el país.

Por su parte, el abogado Joaquín Mejía, representante de las organizaciones solicitantes de la audiencia, sostuvo que los recientes juicios políticos impulsados en el Congreso Nacional evidencian que el Estado no ha corregido las deficiencias señaladas por el tribunal internacional.

«No se respeta el derecho a la defensa, las mínimas garantías que cualquier Estado de derecho debería garantizar, y por tanto (…) hay muchas posibilidades de que resulte otra vez en una condena», afirmó.

No obstante, el analista Kenneth Madrid consideró que las observaciones formuladas por la Corte estaban dirigidas a procesos de naturaleza judicial y no necesariamente a un juicio político, por lo que estima que el caso podría no trascender más allá de la audiencia programada.

Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el delegado adjunto Ricardo López lamentó que Honduras muestre un bajo nivel de cumplimiento de las sentencias internacionales.

Señaló que, aunque el Estado suele ofrecer disculpas públicas y divulgar los fallos, las reformas estructurales ordenadas por la CIDH siguen pendientes.

Además de la reforma al juicio político, la sentencia de 2023 también ordenó al Estado indemnizar a cuatro exmagistrados destituidos en 2012 con aproximadamente 53.3 millones de lempiras. AD