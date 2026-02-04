Honduras bajo nueva amnistía migratoria por un año

Tegucigalpa – Honduras volverá a estar un año más bajo una amnistía migratoria que exime del pago de una multa administraba a los migrantes en tránsito por el país.

La diputada Nazareth Velásquez Ordóñez del departamento de Choluteca presentó la iniciativa de amnistía migratoria que consiste en la suspensión temporal de la multa administrativa que deben pagar los migrantes en tránsito por Honduras en condición irregular, la misma fue aprobada en un paquete que incluye siete amnistías más.

La amnistía tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, según el artículo 1 de este decreto.

Pese a la amnistía los migrantes deberán realizar el correspondiente registro biométrico y de control al ingreso al país, enfatiza dicho artículo.

También se suspende del pago de la multa administrativa a migrantes que tengan algún saldo acumulado por este concepto.

Sin la amnistía migratoria los migrantes en tránsito debían pagar una multa administrativa por ingreso irregular por un valor de 5 mil 789 lempiras con 76 centavos, un promedio de 236 dólares por persona adulta.

Así lo establece el artículo 104 de la Ley de Migración y Extranjería, por lo que organismos de derechos humanos han instado una reforma a la ley.

Cabe mencionar que Honduras aprobó una amnistía migratoria en agosto de 2022 y luego varias ampliaciones hasta el 31 de diciembre de 2025 y lo volvió a hacer por un año más hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por su posición geográfica Honduras es corredor para miles de ciudadanos de otras nacionalidades que aseguran huir de la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países e intentan llegar a suelo mexicano o estadounidense.

Durante el 2025 un total de 39 mil 384 migrantes transitaron de forma irregular por el territorio nacional. (RO)