Honduras baja factura petrolera un 15.4 % en 8 meses por caída de precios y menor demanda

Tegucigalpa.– Honduras baja su factura petrolera en un 15,4 %, hasta 1.550,5 millones de dólares (unos 1.336 millones de euros) entre enero y agosto de este año, impulsada por la caída de los precios internacionales del petróleo y por una menor demanda de búnker para generación térmica, informó el Banco Central hondureño (BCH).

De acuerdo con el emisor, la reducción obedeció principalmente a la caída de los precios internacionales del petróleo y a una menor demanda de búnker por parte de las plantas térmicas, debido al mayor aporte de fuentes renovables en la matriz energética nacional.

Los precios de referencia -Brent, Dubái y el West Texas Intermediate (WTI)- mostraron tendencia a la baja durante los primeros ocho meses del año, influenciados por una oferta relativamente estable pese a los conflictos geopolíticos y la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos.

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el precio promedio de su cesta de referencia (ORB) se situó en 71,61 dólares por barril, una caída del 13,8 % respecto al promedio del mismo periodo de 2024 (83,04 dólares).

De enero a agosto, el precio promedio de los derivados del Golfo Americano se situó en 79,23 dólares por barril, lo que implica una reducción de 10 % respecto al mismo periodo del año anterior (88,07 dólares).

El precio promedio del combustible adquirido por Honduras se ubicó en 83,40 dólares por barril, equivalente a una caída interanual del 10,2 %.

En volumen, el país centroamericano importó más de 18,5 millones de barriles de derivados del petróleo, un 5,8 % menos que los 19,7 millones de barriles registrados entre enero y agosto de 2024.

El BCH detalló que el volumen de gasolina superior aumentó 8,9 %, y el de gasolina regular 2,1 %, lo que en conjunto equivale a 342,7 miles de barriles, un comportamiento impulsado por el crecimiento del parque vehicular.

En valor, la importación de gasolina superior costó 332,9 millones de dólares, un 6 % menos que los 354,1 millones pagados en el mismo lapso del año anterior. La gasolina regular sumó 251,19 millones de dólares, una reducción del 7,4 % frente a los 271,2 millones de 2024.

Las compras de diésel totalizaron 551,8 millones de dólares, lo que representa una baja del 12,5 % respecto a los 630,9 millones del año pasado, señaló el Banco Central.

La adquisición de búnker, principal insumo para la generación de energía térmica, ascendió a 257,05 millones de dólares, lo que refleja una disminución del 38,1 % en comparación con los 415,49 millones desembolsados en 2024.

El país destinó 157,5 millones de dólares a la compra de queroseno y gas licuado de petróleo (GLP) para uso doméstico, de acuerdo con el informe del Banco Central. EFE/ir