Honduras avanza a pasos agigantados hacia un modelo autoritario, advierte diputada nacionalista

Tegucigalpa – Para la candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía la advertencia que ha hecho tanto la fiscal general de Estados, Pamela Bondi como como el Comité de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, solo confirma lo que ellos han venido denunciando estos 3 años 8 meses de gobierno, “que bajo la presidencia de Xiomara Castro, el país avanza a pasos agigantados hacia un modelo autoritario, calcado de Venezuela y Nicaragua”.

La diputada estima que, los mensajes han sido claros por parte de estas autoridades de Estados Unidos, “la democracia hondureña está en riesgo por la concentración de poder en una sola familia y que la misma haga una exclusión sistemática de la oposición en los procesos institucionales y que son hechos innegables”, indicó.

Mejía refirió que los actos de corrupción ocurridos hace casi un año, exponen a la familia presidencial con situaciones como el “narcovideo”, del cuñado de la presidenta Xiomara Castro, un caso en que no se ha hecho absolutamente nada, donde ha sido ignorado.

Asimismo, recordó que temas que estuvieron en el debate como el Tratado de Extradición o la expulsión de militares estadounidenses de la base de Palmerola y ahora una alineación dirigida con la dictadura de Nicolás Maduro.

La oposición condenó en su momento cuando se denunció a este mecanismo, “fue un mensaje claro que mandó la presidenta a Estados Unidos, como una extorsión a Estados Unidos de que te amenazó con el Tratado de Extradición, te amenazo con Palmerola mientras venís a pedir permiso o pedir perdón y en este caso pues lo que tenemos es el rompimiento del TPS”

En el tema de Venezuela, Mejía indicó que “quieren aislar así tipo Venezuela a Honduras”.

“Esto es llamado importante que hay que hacer es la reflexión de todo lo que está pasando, Honduras puede convertirse en un refugio de narcotráfico ni mucho menos puede ser un epicentro de migración forzada por las equivocaciones del gobierno de turno como es Libertad y Refundación (Libre)”, expresó. VC