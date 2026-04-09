Honduras avala extradición hacia Guatemala de líder de la MS-13

Tegucigalpa – Un juez concedió este jueves solicitud de extradición hacia Guatemala de un ciudadano hondureño que es presuntamente uno de los líderes de la Mara Salvatrucha.

El imputado responde al nombre Álvaro Osiris Acosta Bustillo, acusado de la comisión de delitos contra el ambiente, asesinato, narcoactividad y suspensión y alteración del estado civil uso público de nombre supuesto.

La defensa del extraditable tiene el derecho de presentar un recurso de apelación en contra de esta resolución.

De acuerdo a la investigación, el imputado había extendido sus actividades criminales en Guatemala donde utilizaba cuatro alias: “Snoopy”, “Nike”, “Marvin” y “Fantasma”.

Asimismo, se le considera uno de los partícipes activos y material de la masacre de 28 personas que iban a bordo de un autobús en San Pedro Sula, Cortés, hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2004. AG