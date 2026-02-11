Honduras asegura millonaria inversión con nuevo parque industrial en Choloma, informa gobierno

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño, a través del ministro de Promoción e Inversiones, Epaminondas Marinakys, confirmó una inversión estratégica de 400 millones de dólares por parte de la empresa internacional Danasun Energy, capital proveniente de Hong Kong, que fortalecerá el desarrollo energético, industrial y logístico de Honduras.

– La empresa Danasun Energy confirma proyecto integral que generará 7 mil empleos permanentes e impulsará energía solar, infraestructura y desarrollo industrial en la zona norte.

Según se desglosó, el proyecto contempla tres grandes componentes: la construcción de un parque industrial en Choloma, un parque de energía solar fotovoltaica con capacidad de 300 megavatios y almacenamiento energético, así como infraestructura vial que se conectará directamente con Puerto Cortés. El proyecto se distribuirá en 400 hectáreas adquiridas y una inversión inicial ejecutada de 40 millones de dólares.

“Esperemos que las próximas semana se comience el proyecto una inversión total de 400 millones de dólares y que generará 7,000 empleos permanentes”, refirió Marinakys.

Reunión de alto nivel

Tras una reunión sostenida en Casa Presidencial con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y el grupo de inversionistas internacionales —empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong y opera en Asia, América Latina, México y Estados Unidos— se confirmó que el Gobierno acompañará el proceso para agilizar los permisos ambientales y administrativos, permitiendo el inicio de obras en las próximas semanas.

La primera etapa incluye la instalación del parque solar, cuya energía abastecerá tanto al complejo industrial como a la zona del municipio de Choloma e incluso parte de San Pedro Sula, mediante la potenciación de líneas de transmisión existentes. De forma simultánea, se desarrollará el parque industrial orientado al procesamiento de tejidos naturales, principalmente algodón.

“Esta empresa es la compradora individual más grande de productos de Estados Unidos. Van a traer algodón acá para procesarlo y tener el producto terminado”, informó el titular del Despacho de Promoción e Inversiones.

Fuentes de empleo en la costa norte

Danasun Energy es reconocida como uno de los mayores compradores individuales de algodón estadounidense, materia prima que será procesada en Honduras para exportar el producto terminado. Esta operación generará aproximadamente 7,000 empleos permanentes, consolidando un impacto social y económico de largo plazo.

El proyecto también incluye la construcción de puentes y carreteras estratégicas que facilitarán la conexión con Puerto Cortés, mejorando la competitividad logística del país.

Las autoridades destacaron que se trata de inversiones ancladas, de carácter permanente, alineadas con la visión del presidente Nasry Asfura de atraer capitales que generen empleo sostenible y transformación productiva, convirtiendo a Honduras en un país confiable y amigo para atraer la inversión internacional. JS