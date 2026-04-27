Honduras apuesta por salud y desarrollo con Proyecto Mesoamérica

Tegucigalpa – El designado presidencial, Carlos Flores, informó sobre la reactivación de brigadas médicas internacionales y proyectos estratégicos en el marco del Proyecto Mesoamérica, con énfasis en salud y desarrollo económico.

Según detalló el funcionario, se espera retornar la apertura de cirugías internacionales que sean costosas para el pueblo hondureño: “se evaluaron más de 100 pacientes que podrían requerir a procesos quirúrgicos que representen un alto costo económico”.

Flores también afirmó que el presidente de la República, Nasry Asfura, quiere que este proyecto tenga como prioridad la salud, el medio ambiente, la vivienda y la seguridad alimentaria a nivel regional.

El funcionario destacó el potencial de un “proyecto cocotero”, que pretende aprovechar la producción y exportación del coco como una estrategia sostenible, para la elaboración de productos como biomasa, cosméticos, y medicamentos.

“Tenemos el apoyo de los multilaterales, que se han unido en este Proyecto Mesoamérica” expresó Flores, al agregar que el presidente Asfura busca realizar una nueva cumbre de la comisión ejecutiva de dicho proyecto, tras siete años sin una reunión de este mecanismo.

El Proyecto Mesoamérica reúne a los países centroamericanos, México, República Dominicana y Colombia para promover la integración regional a través de proyectos de cooperación entre los gobiernos que lo integran. AD