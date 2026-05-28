Honduras apuesta por “modelo catracho” de seguridad y descarta replicar esquema Bukele, afirma ministro Velásquez

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró este jueves que el Estado hondureño construye un “modelo catracho” en materia de seguridad, adaptado a las condiciones nacionales, y dejó claro que no se contempla una copia del esquema implementado en El Salvador, conocido como el “plan Bukele”.

Las declaraciones surgen luego de que desde el Congreso Nacional se sugiriera que el funcionario viajara a El Salvador para analizar la aplicación de dicho modelo. “No estamos negándonos a cualquier aporte o recomendación, pero estamos considerando un modelo Catracho que implique nuestras condiciones y circunstancias”, subrayó Velásquez.

El titular de Seguridad enfatizó que Honduras enfrenta desafíos distintos, tanto sociales como estructurales, por lo que la estrategia debe responder a esa realidad. En ese sentido, reiteró que el respeto a los derechos humanos es un eje obligatorio dentro de la actuación policial.

“Como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debemos ser coherentes con la normativa nacional que implica la garantía el respeto a los derechos humanos. No es una decisión personal, es un mandato legal”, afirmó el alto funcionario.

Nueva Agencia Contra el Crimen

Como parte del fortalecimiento institucional, Velásquez confirmó la creación de la Agencia Nacional de Combate contra el Crimen (ANC), una instancia interinstitucional que integrará recursos del Estado para enfrentar la criminalidad de manera más efectiva.

Esta agencia incluirá a cuerpos de investigación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Policía Militar, así como organismos de inteligencia, con acompañamiento de fiscales y jueces especializados.

“La focalización territorial será clave. En las zonas priorizadas se desplegará esta fuerza de intervención interinstitucional”, explicó.

El rector de la Seguridad, indicó que actualmente se trabaja en la planificación y protocolos de actuación de esta entidad, cuyo informe inicial será presentado en el corto plazo.

Investigaciones y depuración

En relación con investigaciones recientes, el ministro informó que al menos seis personas han sido plenamente identificadas y se encuentran con detención preventiva, mientras que otros implicados han sido procesados como testigos en el caso de la matanza de agentes de Dipampco.

También confirmó que uno de los sospechosos fue capturado en Guatemala y trasladado al país tras resultar herido en un enfrentamiento. Este ya se sometió a su primera audiencia.

Sobre la depuración policial, Velásquez insistió que es un proceso permanente. “Se están dando bajas diariamente por faltas administrativas, operativas y actos de corrupción, aunque muchos casos no trascienden públicamente”, indicó.

En cuanto a las indagaciones internas, señaló que no se limitarán a casos específicos, sino que abarcarán un análisis integral de las actuaciones en distintas regionales del país, incluyendo San Pedro Sula y La Ceiba.

El funcionario señaló que la designación del director o comandante de la nueva agencia será tomada por el presidente de la República en el marco del Consejo de Defensa y Seguridad.

Velásquez concluyó afirmando que el proceso de reforma en seguridad es complejo y requiere un enfoque estructural, más allá de respuestas inmediatas, reiterando que Honduras avanza hacia un modelo propio, con base en su marco legal y realidad nacional. JS