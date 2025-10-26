Honduras apuesta por la integración regional y el modelo de “friendshoring” en el Diálogo de Liderazgo Regional de HUGE 2025

Tegucigalpa – La directora de Inversiones del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Lourdes Carrasco destacó el papel de Honduras en la construcción de un ecosistema de friendshoring que promueve cadenas de valor compartidas, empleos sostenibles y una mayor conectividad comercial entre los países de la región, en el marco del Diálogo de Liderazgo Regional de HUGE 2025.

El encuentro, que reunió en Washington D.C. a representantes de los gobiernos y del sector privado del Triángulo Norte junto a autoridades de los Estados Unidos, también contó con la participación de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana (AmCham Honduras).

“Honduras avanza hacia un modelo de desarrollo compartido con sus vecinos, apostando al friendshoring como motor de crecimiento y empleos”, expresó Carrasco al referir que el país ofrece ventajas estratégicas como su ubicación geográfica, la integración aduanera con Guatemala, su corredor interoceánico y Puerto Cortés, el único en Centroamérica certificado por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, lo que permite una conexión directa con el mercado norteamericano en apenas 3 a 5 días.

También destacó el liderazgo de Honduras en la digitalización de la inversión y el comercio a través del Portal Digital de Inversiones (PDI), una herramienta que moderniza los procesos y que, durante el Diálogo de Liderazgo Regional, fue presentada como una propuesta para avanzar hacia la interoperabilidad con las ventanillas únicas de Guatemala y El Salvador, con el fin de facilitar un acceso más ágil y regional a los inversionistas. VC