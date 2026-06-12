Honduras apuesta por innovación y sostenibilidad en la construcción de carreteras

Tegucigalpa- Con el objetivo de promover soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción y conservación de carreteras, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y Grupo UNO Honduras desarrollan una jornada de capacitación especializada sobre emulsiones asfálticas, una tecnología que busca optimizar el mantenimiento de la red vial y reducir el impacto ambiental de las obras de infraestructura.

– Emulsiones asfálticas se perfilan como alternativa eficiente para el mantenimiento vial del país.

La capacitación, denominada “Emulsiones Asfálticas: Alternativa en el Diseño, Construcción y Preservación de Pavimentos”, se realiza desde ayer 11 y continúa este viernes 12 de junio en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), donde participan profesionales, técnicos y especialistas del sector infraestructura provenientes de distintas regiones del país.

El evento fue inaugurado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, quien resaltó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas del sector para impulsar proyectos viales más eficientes, resilientes y acordes con las necesidades de desarrollo nacional.

Durante las jornadas se abordan temas relacionados con el uso de emulsiones asfálticas en tratamientos superficiales, micropavimentos, mezclas en frío, reciclado de bases y subbases, además de procesos de control de calidad y gestión del patrimonio vial.LB