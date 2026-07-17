Honduras aprueba decreto que prohíbe el ingreso de productos elaborados con trabajo forzado

Tegucigalpa – El Consejo de Ministros aprobó un decreto ejecutivo que prohíbe el ingreso al territorio nacional de productos elaborados mediante trabajo forzado u obligatorio, informó el ministro de Comunicaciones, Augusto Argueta.

La medida busca fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Honduras y proteger el acceso de los productos nacionales a los principales mercados de exportación.

Argueta explicó que la aprobación del decreto permite al país cumplir con los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la erradicación del trabajo forzoso. Según el funcionario, esta decisión reafirma los compromisos internacionales suscritos por Honduras en materia laboral y de derechos humanos.

El ministro destacó que la normativa contribuirá a que los productos hondureños mantengan su acceso a mercados internacionales de gran importancia, como el de Estados Unidos, evitando posibles sanciones comerciales, restricciones o incrementos en gravámenes que podrían afectar la competitividad de las exportaciones nacionales.

«Estamos dando un paso adelante para que nuestros productos, al cumplir con toda la normativa internacional suscrita por el país, tengan garantizado su acceso a los mercados internacionales, protegiendo al mismo tiempo los empleos de los hondureños», expresó.

Argueta también informó que el presidente Nasry Asfura participó de manera virtual en la sesión del Consejo de Secretarios de Estado mientras se trasladaba hacia Tegucigalpa.

Indicó que el mandatario supervisó previamente los avances de las obras en los bordos de protección y el proceso de entrega de maquinaria que será distribuida a nivel nacional para fortalecer los trabajos de infraestructura.

Argueta señaló que, pese a encontrarse en ruta, el presidente, junto al ministro de la Presidencia, hizo un espacio para encabezar la reunión del Consejo de Ministros, en la que el único punto de agenda fue la aprobación del decreto ejecutivo, considerado por el Gobierno como una medida estratégica para fortalecer la confianza internacional en las exportaciones hondureñas y garantizar el cumplimiento de los estándares laborales exigidos por los socios comerciales. IR