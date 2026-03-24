Honduras aplica un juicio político 4 mil 808 días después de aprobado

Tegucigalpa – Luego que el 22.01.2013. se aprobara la figura del juicio político por el Congreso Nacional, tuvieron que pasar 4 mil 808 días para que se aplicara esta herramienta constitucional a un alto funcionario del Estado. Esta vez le correspondió a la figura del Fiscal General, Johel Zelaya, quien es señalado por graves violaciones a la Constitución.

– Fue aprobado en enero de 2013 y se ratificó en la siguiente legislatura con Juan Orlando Hernández como titular de la Cámara y Mauricio Oliva como vicepresidente.

– Una docena de juicio políticos se han presentado en 13 años en la Cámara Legislativa, de los que 11 no han contado con los votos necesarios. El de ayer (lunes) fue el primero que contó con el apoyo de las dos terceras partes del pleno.

En aquella oportunidad –hace 13 años, 2 meses, y 1 día– se aprobó la figura del juicio político “una acusación constitucional o un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, entre otros”.

Se enfatizó que la condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia, o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la sanción o sus efectos dependen de la Constitución de la República.

El Juicio Político consta de dos etapas, la investigativa que durará lo que el Pleno del Congreso Nacional determine y la de discusión y votación, que durará hasta cinco días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial.

Se dejó establecido que para destituir al presidente de la República se necesita una mayoría especial, es decir, las tres cuartas partes de la Cámara (96 votos); mientras para los demás casos podrá ser con las dos terceras partes (86 votos).

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ASJ pide prudencia y responsabilidad

El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández aplaudió la aprobación de juicio político para el Fiscal General, Johel Zelaya, iniciado por el Congreso Nacional, pero pidió responsabilidad durante el proceso para sentar precedentes tras lo ocurrido que puso en vilo la democracia en Honduras.

Señaló que Johel Zelaya ya no es funcionario y eso es lamentable para la institución porque se pudo observar un deterioro en los últimos dos años en ese ente acusador del Estado.

Carlos Hernández, de ASJ.

“Es positivo lo que pasa, todos los funcionarios tienen que ser objeto de análisis y evaluación. Que en el país no se ha haya hecho, pues esa es la realidad, pero el juicio político existe justamente para eso, para probar el cumplimiento de sus deberes y en esta ocasión hay una denuncia que establece que este no cumplió los deberes que tenía en un en un momento histórico del país”, analizó.

Recordó el juicio político es parte de los contrapesos de la sociedad, se trata de un mecanismo para hacer las cosas de manera correcta, hay que recordar que esto surge en un momento donde el Congreso Nacional toma una decisión de destitución en contra de cuatro magistrados de esta Corte Suprema de Justicia y que al final no se siguió el debido proceso, el Estado fue condenado a pagar sumas millonarias por aquel sucesos de 2012.

Sobre si existen las causales para someter a juicio político al fiscal Zelaya, refirió que toda la ciudadanía fue testigo de sus actuaciones en momentos críticos para la democracia.

“Hubo un silencio, esa acción casi armónica entre el Congreso Nacional, el señor Luis Redondo decía algo y unos minutos después aparecía él. Lo que se observó, lo que era visible, era que parecía que había una actitud orquestada para entorpecer el proceso democrático”, apuntó.

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“Ausencia total” en defensa constitucional

El analista Oliver Erazo se pronunció sobre el proceso de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, asegurando que su actuación durante momentos clave del país dejó en evidencia una “ausencia total” en la defensa de los intereses de la sociedad hondureña.

Según el constitucionalista, la población acudió a las urnas el 27 de noviembre en un contexto de incertidumbre, marcado por la falta de garantías constitucionales, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Honduras, a través de la Sala de lo Constitucional, negara recursos que buscaban brindar seguridad jurídica al proceso electoral.

El abogado Oliver Erazo.

“El pueblo hondureño estaba ansioso, pero aun así decidió participar, pese a que cualquier escenario podía ser factible”, expresó el analista, quien cuestionó la falta de acciones del Ministerio Público ante decisiones que, a su juicio, comprometían el orden constitucional, con el estado de excepción.

El analista también cuestionó el rol del Ministerio Público de Honduras y su relación con órganos electorales, advirtiendo sobre un deterioro en la credibilidad institucional.

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Sentar precedentes

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló hoy que el respeto al derecho de defensa y al principio de contradicción no es opcional.

La valoración de Castellanos surge luego que el Congreso Nacional aprobara un juicio político en contra el suspendido Fiscal General de la República, Johel Zelaya.

Gabriela Castellanos, del CNA.

El respeto al derecho de defensa y al principio de contradicción no es opcional: son garantías inalienables en todo Estado de Derecho, razonó Castellanos.

Sin embargo, consideró que es fundamental depurar las actuaciones de los altos funcionarios cuando han convertido la justicia en un instrumento ajeno a su finalidad constitucional, lo que torna ineludible sentar precedentes para someter el poder al imperio de la legalidad y la verdad jurídica. JS