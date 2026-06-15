Honduras ante nuevas dinámicas de reclutamiento forzado de menores

Tegucigalpa – Entre junio de 2024 y junio de 2025, el Observatorio de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (ODNNAJ) de Casa Alianza Honduras identificó 66 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado por estructuras criminales.

-En Honduras, el reclutamiento forzado se fundamenta en causas estructurales como la pobreza, la violencia y la desintegración familiar.

-Proceso Digital consultó sobre el tema a la Fiscalía de la Niñez sin obtener una respuesta.

-Un total de 66 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en Honduras en solo 12 meses.

De ellos, 53 fueron desplazados (el 80%), 11 se encontraban en riesgo inminente de desplazamiento y en 2 casos no se contaba con información precisa sobre su situación de movilidad.

El informe “Dinámicas del reclutamiento forzado de Niñas, Niños y Adolescentes en Honduras”, elaborado con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), revela un fenómeno invisibilizado que combina pobreza estructural, violencia generalizada y control territorial de maras y pandillas, principalmente MS-13 y Barrio 18.

El informe urge a fortalecer la coordinación entre el Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Sigadenah) y el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Interno (Sinardefi), así como implementar de manera efectiva el Plan Nacional de Respuesta para la Prevención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2026, con enfoque territorial, preventivo y de participación comunitaria.

Perfil de las víctimas

El reclutamiento afecta de forma similar a niñas y niños: 30 casos femeninos, 32 masculinos y 4 en otra categoría de género. La mayor incidencia se concentra en la etapa preadolescente y adolescente: 30 casos entre 12 y 14 años (el grupo más afectado).

25 casos entre 15 y 17 años.

3 casos entre 6 y 11 años.

8 casos sin edad identificada.

Lo anterior revela que preadolescentes y adolescentes se encuentran en la mira de quienes reclutan a los menores en Honduras.

En cuanto a procedencia, Francisco Morazán concentra la mayor cantidad con 40 casos, seguido de Cortés con 15. El resto se distribuye entre El Paraíso (4), Atlántida (2), Olancho (2), Comayagua (1), Yoro (1) y un caso sin ubicación definida.

Estrategias de captación

Los grupos criminales aprovechan factores de riesgo estructurales: pobreza, desintegración familiar, falta de acceso a educación y salud, violencia generalizada y ausencia de oportunidades.

Las principales estrategias de reclutamiento identificadas son:

Oferta de bienes materiales o dinero.

Seducción o “enamoramiento” de las niñas.

Generación de sentido de pertenencia e identidad con el grupo.

Amenazas, intimidación y coacción directa.

“Herencia familiar” (cuando los padres ya están vinculados).

Oferta falsa de “seguridad” en contextos de alta violencia.

Los roles más comunes que asumen los menores incluyen vigilancia, transporte de drogas (microtráfico), extorsión y actuar como “banderas” o informantes.

Un estudio previo de ACNUR citado en el informe reveló que, en una muestra de Tegucigalpa, al menos el 40 % de los niños, niñas y adolescentes participaban en extorsión, microtráfico o labores de inteligencia para las estructuras.

Desplazamiento forzado

El reclutamiento forzado es una de las principales causas del desplazamiento interno por violencia en Honduras.

De los 66 casos documentados, el 80 % ya había sido desplazado. Las niñas, niños y adolescentes huyen de sus hogares, escuelas y comunidades para evitar ser cooptados, amenazados o incorporados a actividades ilícitas.

Este desplazamiento genera inestabilidad emocional, deserción escolar, estigmatización, revictimización y mayor vulnerabilidad frente a trata, explotación sexual, comercial o laboral.

Criminalización de las víctimas

Una de las realidades más alarmantes del informe es la criminalización de los propios NNA reclutados. Entre junio de 2024 y junio de 2025 se registraron numerosas denuncias y acusaciones contra ellos, principalmente por tráfico de drogas (que representa el 86% de los casos documentados), portación ilegal de armas, amenazas y extorsión. El 94 % de estas denuncias corresponden a adolescentes varones.

La mayor concentración se da en el grupo de 16 a 17 años.

Los departamentos con más acusaciones son Cortés (82), Comayagua (80) y Francisco Morazán (61).

El informe señala que, en muchos de estos casos, no se reportan medidas de protección ni seguimiento, y los menores son tratados prioritariamente como infractores en lugar de víctimas de trata y explotación.

Marco normativo

A pesar de contar con marcos normativos sólidos -como la Ley contra la Trata de Personas, la Ley de Protección a Personas Desplazadas Internamente (2022) y el Código de la Niñez y la Adolescencia-, persisten graves brechas que revelan una débil articulación interinstitucional.

En conversación con Proceso Digital, el criminólogo Germán Licona dijo que aunque existen leyes es más grande la ausencia institucional, lo que deja un vacío que es aprovechado por las estructuras criminales para implementar sus dinámicas de reclutamiento forzado.

Es tanta la ausencia de la ley que justamente los menores son reclutados para que el espíritu de la ley no los alcance, es decir en muchos delitos por ser menores se encuentran hasta protegidos y no deben pagar penas como los adultos, señaló el experto.

“La voluntad política debe estar enfocada hacia la prevención”, no buscar atacar el problema cuando este tiene un desenlace, dijo.

Sin embargo, consideró que el primer paso que se debe hacer es una depuración del sistema de justicia, después de debe atacar los problemas estructurales desde la prevención, reflexionó.

Ilustración elaborada por IA.

Conclusiones del informe

El análisis de Casa Alianza Honduras confirma que el reclutamiento forzado de menores en Honduras constituye una de las principales causas del desplazamiento forzado interno en el país.

Factores estructurales como la pobreza, la exclusión educativa y la normalización social de la violencia facilitan la captación temprana.

Las consecuencias son devastadoras: interrupción educativa, problemas de salud mental (ansiedad, depresión, estrés postraumático), estigmatización y ciclos de revictimización.

Desplazados/archivo EFE.

Desplazados, los olvidados del Estado

Las crisis de desplazados en Colombia, Honduras y Ecuador se encuentran entre las diez primeras de las más olvidadas a nivel global, según la lista que elabora anualmente desde 2016 la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC), publicada recientemente.

En la clasificación, que evalúa ese ‘olvido’ en función de la cobertura mediática, la atención política y la financiación humanitaria, Colombia ocupa la tercera posición, sólo tras Sudán y la República Democrática del Congo.

Honduras es sexta y Ecuador séptima, tras Yemen y Afganistán en el cuarto y quinto puesto respectivamente.

Tampoco aparecen en los medios de comunicación las crisis de Honduras y Ecuador, con 404 mil y 890 mil desplazados respectivamente, y la financiación para la asistencia humanitaria apenas llega al 11 % de lo requerido en el caso hondureño y al 8 % en el ecuatoriano.

«Millones de personas están siendo abandonadas porque hemos decidido no actuar, y la verdad incómoda es que este abandono es una elección», señaló al publicarse la lista el secretario general de NRC, Jan Egeland, antiguo coordinador humanitario de Naciones Unidas. (RO)