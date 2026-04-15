Honduras ante la “manifestación social más grande”, si ajuste a salario mínimo no se aprueba antes de 1 de mayo

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), y representante del sector obrero ante la mesa negociadora del salario mínimo, Josué Orellana, advirtió de “manifestación más grande de últimas tres décadas”, sino se logra un acuerdo antes Día del Trabajador.

El dirigente obrero dijo que de no haber un acuerdo antes del 1 de mayo, Día del Trabajador Hondureño, entonces se procederá a una manifestación, “la más grande de las últimas tres décadas”.

El sector obrero continúa firme en su postura y propone un ajuste que oscila entre el 7% y el 8%, acotó.

No obstante, criticó que ya se negoció un ajuste para el año 2027 y no se puede lograr un acuerdo para el año 2026.

Las negociaciones han avanzado en más de 80 %, pero se han estancado, reprochó.

Recordó que la mesa negociadora habilitó una reunión permanente, por lo que no debe existir ninguna nueva convocatoria. Solo se requiere de voluntad de parte del sector empleador, dijo. (RO)