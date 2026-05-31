Honduras ante el imperativo de una depuración profunda y el blindaje de la Didadpol

Tegucigalpa – La depuración dentro de la Policía Nacional debe mantenerse de forma permanente para garantizar que la institución cumpla con su misión de servir y proteger a la ciudadanía, señalaron sectores vinculados al análisis de seguridad y justicia en el país consultados por Proceso Digital.

– En los últimos tres años y medio la Didadpol recomendó el despido de dos mil 644 agentes policiales. Asimismo, la suspensión de sus labores y sueldos de mil 709 funcionarios policiales.

– Daniel Molina, jefe de la división que sustituye a Dipampco señaló que el personal de esta institución será evaluado para determinar si tiene las competencias para formar el nuevo cuerpo policial.

Asimismo, se destacó que organismos como la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), también deben actuar con profesionalismo y permanecer bajo estrictos mecanismos de supervisión y transparencia.

De acuerdo con los planteamientos expuestos, cualquier miembro policial o funcionario que incurra en actos ilícitos no solo debe ser separado de la institución, sino también enfrentar procesos judiciales y ser llevado ante los tribunales competentes para que se aplique el peso de la ley.

La depuración policial reciente en Honduras comenzó de manera oficial y masiva en abril de 2016, luego de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara un decreto de emergencia en seguridad y juramentara a la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

Aunque anteriormente existieron intentos de depuración mediante normativas impulsadas desde 1998 y 2012, fue a partir de 2016 cuando se ejecutó la reestructuración más profunda de la institución policial, proceso que derivó en la separación de más de seis mil agentes y altos oficiales de la carrera policial.

La continuidad de estos procesos es clave para fortalecer la confianza ciudadana, combatir la corrupción y mejorar la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad en Honduras.

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La muerte de cinco agentes policiales en “una operación irregular” en Corinto, Cortés, norte de Honduras, todavía deja muchos cabos sueltos en torno a la integridad de los operadores de justicia.

En ese sentido, entre las primeras acciones para contrarrestar este involucramiento de agentes en una entidad creada para atacar la extorsión fue su intervención y con ello la suspensión del director de la Dipampco, del subdirector, y del jefe de Operaciones, mientras se profundiza en la estructura operativa que autorizó y ejecutó la acción en Corinto. Seguidamente la instrucción del alto mando fue suprimir la Dipampco.

Ante estos hechos conocedores del tema de seguridad apuntan en una depuración en el cuerpo de seguridad pública, pero así también en otras instituciones como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia.

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Cierre de Dipampco

La comisión interventora designada para evaluar el funcionamiento de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), concluyó el pasado viernes su fase técnica, administrativa y operativa, revelando una serie de irregularidades que derivaron en la decisión de cerrar de forma definitiva esta unidad de la Policía Nacional.

6886Así lo explicó el viceministro de Seguridad, Masil Marín Aguilar Amaya, durante la lectura de un comunicado en el que se retrató una serie de irregularidades que marcaron las operaciones de este cuerpo policial especialmente durante la vigencia del estado de excepción.

Durante la presentación del informe, el comisionado general que integró la comisión detalló que se identificaron indicios de faltas administrativas y posibles delitos cometidos por parte de directivos de la institución.

Entre los hallazgos destacan incumplimientos en los protocolos institucionales para el registro y control de operaciones, así como presuntos actos de negligencia o encubrimiento relacionados con una misión en la que perdieron la vida cinco agentes policiales.

Asimismo, se evidenció la omisión en la evaluación de riesgos operacionales y la falta de medidas de seguridad adecuadas, además de no informar oportunamente a los mandos superiores sobre el desenlace de dicha operación.

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Kenneth Madrid.

Autodepuración permanente

El analista nacional, Kenneth Madrid dijo a Proceso Digital que con todo lo que está pasando, lo ideal es que todas las unidades policiales tengan una depuración y de haber algún hecho apartado de la ley debe ser apartado de la carrera policial.

Agregó que debe de haber un proceso de autodepuración permanente y ahora en esta crisis debe de extenderse esas investigaciones a las demás fuerzas especiales de la Policía Nacional.

Afirmó que la intervención a la Dipampco es una buena señal ante las cosas anómalas que se han dado a conocer, “esto no debería de suceder porque debería de estar apoyada por la Didadpol porque esa es la institución que debe de encargarse permanentemente del accionar de los agentes policiales”.

Sostuvo que a esa institución no se le ha dado el apoyo que necesita, esta es la encargada de realizar las pruebas de confianza anualmente, ellos son los encargados de certificar a los entes de seguridad.

La institución solo está actuando de forma preventiva y no se le está dando todas las facultades para lo que fue instalada, afirmó.

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Omar Rivera, exinterventor de la Policía.

Indispensable un proceso permanente de depuración

El exintegrante de la comisión depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera dijo a Proceso Digital que es alentador que se haya intervenido la Dipampco demuestra la voluntad política del Ministro de ejecutar acciones para implementar una profilaxis en las estructuras policiales empezando por aquellas que se tiene sospechas que han cometido algún acto ilícito.

“No solamente se trata de iniciar un proceso de evaluación de la idoneidad de los miembros de la Carrera Policial, hay otras instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial donde también tiene que ejecutarse programas de evaluación del desempeño y la idoneidad que sea un proceso permanente y que se fortalezca la Didadpol y las direcciones de recursos humanos y de inspectoría para que podamos garantizar que se tiene un operador de seguridad y justicia capaz y honesto”, detalló.

Agregó que es indispensable un proceso permanente de depuración tanto en la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, no se debe de interpretar los procesos de idoneidad y el desempeño como procesos únicos, este tipo de acciones no se realizan en un solo acto, es un proceso permanente que se deben de fortalecer con las otras dependencias para garantizar el recurso humano.

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Nelson Castañeda, de ASJ.

DIDADPOL olvidada

Mientras que el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda dijo a Proceso Digital que en este momento la Dipampco es el foco de atención y de intervención necesario porque es un ente importante porque tiene en sus manos el monopolio de la investigación criminal en materia de extorsión y delitos conexos.

Indicó que por lo tanto es importante lo que se está haciendo, pero se debe de tener un fortalecimiento de los mecanismos de intervención y certificación a lo interno de la policía.

“Esta la Didadpol que debe de tener una intervención más eficiente para ver las faltas graves y no graves, esperamos que esta institución con este gobierno se vuelva más sólida, confiable y altamente eficiente”, apuntó.

Wilmer Vásquez, de Coiproden.

Es el momento de hacer una depuración policial

El director de Coiproden, Wilmer Vásquez manifestó a Proceso Digital que cuando la seguridad de un país se ve tan deteriorada solo es la evidencia del fracaso de una institución que no ha tenido la capacidad de poder administrar la seguridad del Estado.

En ese sentido, dijo que se ha venido sugiriendo una depuración como se realizó años atrás, creo que es el momento para que desde el Consejo de Defensa de Seguridad Nacional de Seguridad pueda hacer una valoración y evaluación permanente y obtener resultados distintos a los que tenemos al día de hoy.

El involucramiento y colusión con el delito es el que viene a recaer en las masacres, muertes de mujeres, extorsión y secuestro en el país, apuntó.

Nora Urbina, exfiscal del MP.

En su totalidad el sistema de justicia debe de ser evaluado

Mientras que la abogada, Nora Urbina, exfiscal de la niñez, dijo a Proceso Digital que el sistema de justicia en su totalidad debe de ser evaluado.

“Hay muchos temas que llaman la atención y que vinculan a todo el sistema de justicia, esto se convierte en un desafió para las autoridades, por lo que es el momento de hacer planes estratégicos en el manejo de casos en el sistema de justicia y enmendar las debilidades que hay”, sostuvo.

La depuración en todos los entes de justicia debe de ser permanente porque todos los operadores de justicia deben de estar en conexión para poder dar una mejor respuesta a la ciudadanía, apuntó.

Julissa Villanueva, exviceministra de Seguridad.

Depuración profunda

La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, afirmó que la depuración policial “no debe ser silenciosa” y debe extenderse más allá de la suspensión de algunos agentes operativos, ya que, según señaló, existen indicios de complicidad dentro de la institución.

“La Dipampco es una de las direcciones más cuidadosamente infiltradas por el crimen organizado”, manifestó, al tiempo que cuestionó la forma en que los agentes se desplazaban el día del ataque en Corinto.

La exfuncionaria indicó que, tras observar videos aficionados relacionados con el operativo, surgen dudas sobre por qué los policías llegaron solos al lugar y quiénes tenían conocimiento de sus movimientos.

“Los grupos criminales que operan en esa zona tienen más de 10 años trabajando allí. Las labores de inteligencia siempre han sabido quiénes son y a qué se dedican”, expresó.

María Luisa Borjas, comisionada de la Policía.

Falsa depuración

La comisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas criticó duramente la reincorporación de agentes con antecedentes delictivos a la institución policial, lo que refuerza estructuras criminales desde el mismo Estado.

“Estamos reintegrando personas señaladas por asesinato. En lugar de depurar, están fortaleciendo el crimen organizado”, advirtió.

Incluso ejemplificó el caso de un oficial de la Policía, que pese a haber sido condenado por narcotráfico, recuperó su libertad tras pagar una suma millonaria en dólares y fue reintegrado a la institución.

En tres años se recomendó el despido de dos mil 644 agentes

Datos proporcionados a Proceso Digital por la Didadpol reflejan que en los últimos tres años y medio esa institución recomendó al ente de Seguridad el despido de dos mil 644 agentes policiales que cometieron faltas muy graves.

Según el dato en 2023 se recomendó el despido de 641 gentes, en 2024 el de 846, en 2025 848 y en lo que va de 2026 el despido de 309.

Igualmente, recomendó la suspensión de sus labores y del sueldo por 15 días para mil 709 agentes policiales por cometer faltas graves.

Según el dato en 2023 se realizó la recomendación para 276 agentes, en 2024 de 413, en 2025 de 704 y en lo que va del 2026 de 316. IR