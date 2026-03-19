Honduras ante el escenario de tarifa eléctrica más cara de la región, advierte Asociación de Energía Renovable

Tegucigalpa – La Asociación de Energía Renovable advirtió hoy que Honduras afronta el escenario de pagar la tarifa eléctrica más cara de la región a causa de varios factores como el incremento en el precio de los combustibles.

En ese orden, el representante de la Asociación de Energía Renovable, Eduardo Benetton, advirtió que, debido a la falta de lluvias, preparación en las inversiones energéticas y el incremento de los combustibles, “Honduras enfrentará efectos de energía más cara en la matriz de tarifa energética”.

Según el inversionista, en el verano la energía renovable bajará por la falta de lluvia; el tema es que tenemos 150 megavatios, son térmicos y son la base del país por ser la potencia firme.

“Con el efecto de incremento de los combustibles, la energía será más cara; el país no se preparó, no se hicieron las inversiones que había que hacer y nos toca salvar la situación”, declaró Benetton.

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Por otra parte, dijo que el tema es cuánto se va a trasladar a tarifa del consumidor final; la anterior era 10.27% y 4.11%, recordó.

Alguien lo tiene que subsidiar y gran parte lo subsidia la industria, razonó el experto.

“Lo que no se sabe es hasta qué punto el gobierno va a seguir subsidiando y no hay mucho margen; estamos en una situación donde no todo se puede seguir subsidiando”, concluyó. (RO)