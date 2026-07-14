Tegucigalpa-. Ahorrar es una decisión que acompaña a las personas en sus metas, planes y proyectos de vida. En el marco de sus 50 años, BAC lanza la promoción de ahorro “Honduras ahorra y celebra con BAC”, una iniciativa que invita a los hondureños a fortalecer este hábito financiero y participar por 1 millón de lempiras en premios.

–En conmemoración de sus 50 años, BAC continúa promoviendo el hábito del ahorro y acompañando a los hondureños en cada momento

La promoción estará vigente del 1 de julio al 30 de noviembre de 2026 y permitirá a los participantes acumular boletos electrónicos al ahorrar en las cuentas de depósito Crece, Planilla, Remesa, Gold, Platinum, Élite, Incrementa y Objetivos, disponibles tanto en lempiras como en dólares.

Durante este periodo, cada mes se premiará a 10 ganadores con L10,000, alcanzando un total de 50 ganadores. Además, se entregará un premio final de L500,000. Todos los premios serán acreditados directamente a las cuentas de ahorro BAC de los ganadores.

La mecánica para participar es sencilla:

Inscribirse en la promoción en el siguiente enlace: Promoción de Ahorro BAC | BAC

Acumula 1 boleto electrónico por cada L500 de incremento en promedio mensual en una cuenta participante durante la vigencia de la promoción.

Acumular 5 boletos electrónicos al abrir una cuenta 100% digital.

“Ahorrar es una decisión que ayuda a las personas a prepararse mejor y avanzar hacia sus metas. En el marco de nuestros 50 años, queremos continuar incentivando este buen hábito y reconocer a quienes confían en BAC para llevar a cabo sus proyectos y sueños”, expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

Con esta iniciativa, BAC Honduras reafirma su compromiso de promover el bienestar financiero de sus clientes, facilitando herramientas que les permitan ahorrar, planificar y alcanzar sus objetivos personales y familiares.

BAC invita al público en general a inscribirse, ahorrar y participar en “Honduras ahorra y celebra con BAC”, así como a se mantengan atentos a las promociones y beneficios que el banco estará impulsando en el marco de la celebración de su 50 aniversario.