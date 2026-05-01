Honduras activa protección consular para siete connacionales en Rusia

Tegucigalpa – El Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, activó la protección consular de siete connacionales que se encuentran en la Federación de Rusia en condición de vulnerabilidad.

El 29 de abril de 2026, la Embajada de Honduras en Rusia tuvo conocimiento del caso y activó de inmediato los mecanismos de protección consular correspondientes, indicó hoy la Cancillería hondureña.

Como resultado de estas acciones, cinco de siete ciudadanos hondureños lograron salir del lugar donde permanecían en condiciones contrarias a su voluntad.

Actualmente se encuentran bajo resguardo en un espacio seguro, donde reciben asistencia y protección.

Los connacionales en resguardo son:

• Yimi Alexander Baca Vásquez

• Marvin Sair Baca García

• Ricardo Alfredo Banegas Palma

• Olvin David Banegas Palma

• Luis Alonso Dubón Flores

En cuanto a los otros dos hondureños, se ha confirmado que permanecen bajo custodia de autoridades de la Federación de Rusia, en una instalación militar en la ciudad de Moscú.

Ellos son:

• José Rolando Sánchez Castillo

• Óscar Armando Arguijo Salgado

“Nuestra representación diplomática mantiene comunicación permanente con las autoridades correspondientes, con el fin de verificar su situación y garantizar el respeto a sus derechos”, indicó la Cancillería hondureña.

De acuerdo con la información proporcionada por los afectados, su traslado a la Federación de Rusia habría sido motivado por una oferta laboral realizada por un ciudadano identificado como Bismar Antonio Argueta Vásquez, quien posteriormente dejó de comunicarse con ellos.

Este elemento está siendo considerado en las acciones de seguimiento.

La Cancillería, a través de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios, la Embajada de Honduras en Rusia y la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, mantiene contacto directo con los afectados, realizando las gestiones diplomáticas y consulares necesarias para garantizar el bienestar y brindar la asistencia requerida para el retorno seguro de nuestros compatriotas al país, así como dar seguimiento al caso de quienes permanecen bajo custodia.

Con base en lo anterior, las autoridades hondureñas exhortaron a la población a informarse a través de canales oficiales antes de aceptar ofertas laborales en el extranjero, a fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad. (RO)