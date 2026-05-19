Honduras impide ingreso de personal militar salvadoreño en frontera y defiende aplicación de la ley

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras informó este martes que no permitió el ingreso al país de personal salvadoreño con uniforme militar activo durante una actividad de entrega de materiales educativos en una zona fronteriza con El Salvador, al considerar que no se cumplían los requisitos establecidos en la legislación hondureña.

– El comunicado detalla que se aplicó el protocolo correspondiente en apego a la legislación nacional, debido a que algunos miembros de la delegación portaban uniforme militar activo sin contar con la autorización previa del Congreso Nacional ni con una coordinación diplomática formal.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional explicó que una delegación del Gobierno salvadoreña llegó a un punto fronterizo con el propósito de distribuir ayuda educativa en comunidades de la zona.

La titular del Ministerio de Educación (MINED), la capitana Karla Trigueros, se quejó que esta mañana que las autoridades migratorias de Honduras no les permitieron el ingreso a Nahuaterique, zona limítrofe con Perquín, en Morazán, con Honduras, donde entregarían paquetes escolares a alumnos salvadoreños y con doble nacionalidad.

Ante esa situación, Carlos Cordero, director del Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró que el bloqueo al ingreso de casi 1,900 paquetes escolares enviados por el gobierno del Presidente Nayib Bukele hacia Nahuaterique se debió a que la delegación salvadoreña intentó ingresar “con uniforme militar” y sin los permisos correspondientes.

“Tuvieron que haber solicitado un permiso y hacer las coordinaciones a través de Cancillería y de las Fuerzas Armadas”, expresó el funcionario hondureño.

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La Cancillería hondureña aseguró que las autoridades permitieron el ingreso de los miembros de la delegación en calidad civil y también el libre tránsito de los materiales destinados a las comunidades beneficiadas. Sin embargo, precisó que el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal.

“El protocolo correspondiente se aplicó en estricto apego a la ley”, indicó el comunicado, al citar el artículo 205, numeral 26 de la Constitución de la República.

El Gobierno hondureño subrayó que en ningún momento existió intención de obstaculizar la acción humanitaria y reiteró que se brindaron las facilidades necesarias para que los materiales y el personal civil pudieran cumplir con su misión.

La titular del Ministerio de Educación (MINED), la capitana Karla Trigueros, intentó ingresar a Honduras con su uniforme militar sin seguir los procedimientos correspondientes.

Asimismo, defendió que la restricción se limitó exclusivamente al porte de uniforme militar activo, argumentando que hacer excepciones comprometería los principios de soberanía territorial del Estado hondureño.

La administración hondureña también destacó que ambos países cuentan con mecanismos binacionales de cooperación para coordinar actividades en zonas fronterizas y manifestó su disposición de continuar fortaleciendo los canales diplomáticos con El Salvador para evitar incidentes similares en el futuro.

La Cancillería reafirmó que mantiene comunicación con las autoridades salvadoreñas para resolver la situación “de manera expedita y en un marco de pleno respeto mutuo”. (PD/ai)