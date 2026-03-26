Honduras: 92 % de impunidad en asesinatos de 111 defensores ambientales

Tegucigalpa – Honduras es un país que ya consolidó un ciclo de impunidad tras registrar en la última década 111 asesinatos de defensores del ambiente y con 92 % de los casos sin respuesta, alerta el informe “Entre la Ley y el Abandono”, una radiografía presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

– Entre las medidas urgentes que Honduras debe tomar destacan la implementación de acciones de prevención, la creación de un sistema de alerta temprana, el fomento de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección con un enfoque territorial y preventivo.

–Durante la presentación se esta radiografía también se realizó el lanzamiento del sitio www.guardianessilenciados.asjhonduras.com

El hallazgo más alarmante revela que el 92 % de los asesinatos contra defensores ambientales no han sido castigados, consolidando un ciclo de impunidad que deja a los guardianes de la naturaleza en total desprotección, subraya el estudio.

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En el marco del evento de presentación, se lanzó la plataforma digital Guardianes Silenciados, un espacio que dignifica la memoria de las víctimas a través de recreaciones visuales, perfiles georeferenciado, patrones violencia, análisis exhaustivo del presupuesto público destinado a la protección ambiental e información sobre cómo y dónde presentar una queja o denuncia.

El estudio, desarrollado bajo la iniciativa Guardianes Silenciados, detalla que en los últimos diez años, 111 ambientalistas han sido asesinados en territorio hondureño. Lejos de ser hechos aislados, se identifica un «patrón estructural de violencia» en el que departamentos como Colón, Yoro y Atlántida se han convertido en zonas de alto riesgo, donde la defensa de los recursos naturales implica un riesgo mortal.

Hallazgos

La abogada Abigail Canales especialista en derechos humanos, fue la encargada de presentar los hallazgos de esta investigación que cuestiona la capacidad de respuesta estatal al confirmar que solo existen cuatro fiscales asignados para investigar delitos ambientales a nivel nacional.

A esto se suma una alarmante carencia técnica: el Ministerio Público enfrenta un déficit crítico de peritos especializados para realizar dictámenes ambientales, lo que retrasa o imposibilita la judicialización efectiva de los casos, señaló al tiempo que cuestionó que defender los ríos y el ambiente en Honduras es en la actualidad una sentencia de muerte.

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El análisis demuestra que la violencia contra personas defensoras ambientales no puede explicarse únicamente por factores criminales o coyunturales, sino por un diseño normativo fragmentado que regula el territorio, los recursos naturales y la seguridad sin integrar un enfoque preventivo de derechos humanos.

La distribución formal de competencias entre múltiples instituciones carece de mandatos jurídicos claros de coordinación interinstitucional. Esto permite que decisiones administrativas y judiciales generadoras de conflictividad se adopten sin activar mecanismos de protección ni evaluar impactos en la seguridad de las personas defensoras.

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Si bien es evidente que el marco normativo, por sí solo, no resulta suficiente para garantizar una protección estructural de la defensa ambiental -dado que existen factores exógenos que también inciden, como la corrupción, la aplicación inadecuada de la ley y las limitaciones técnicas e institucionales-, resulta indispensable avanzar en reformas que integren de manera transversal obligaciones de prevención del riesgo en la normativa sectorial.

Consideró que es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional, dotar de mayores facultades normativas al sistema de protección y establecer estándares reforzados de investigación y sanción. Estas medidas constituyen un punto de partida esencial para transformar un modelo reactivo en uno verdaderamente preventivo.

Testimonios

De su parte, Ana Luisa Hernández, esposa de Juan Bautista Silva, quien fue asesinado junto a su hijo en defensa de la tierra, clamó por justicia. “Yo vivo con angustia y dolor recordando a mi esposo y a mi hijo”, sollozó.

Les pido a las autoridades que se haga justicia, hay mucho más de lo que se dice detrás del asesinato de estos defensores, dijo la acongojada esposa y madre.

Ana Luisa Hernández pide justicia tras el asesinato de su esposo y de su hijo por defender la tierra en Honduras pic.twitter.com/qOXKDpHZHD — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 26, 2026

No puede haber impunidad, los asesinos andan sueltos exclamó al tiempo que compartió que teme por su vida y la de sus otros hijos.

De su lado, Medarda Rivas, hermana de Santos Hipólito Rivas otro de los ambientalistas asesinados en Honduras, dijo que no tienen a quien acudir. Ya se han interpuesto las denuncias, pero no escuchan entonces Tocoa, (Colón), donde yo vivo, es un lugar sin ley en la actualidad, dijo.

Medarda Rivas, hermana de Santos Hipólito, otro ambientalista asesinado en Honduras clamó por justicia y seguridad pic.twitter.com/xREm0QPt62 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 26, 2026

A las seis de la tarde nosotros ya estamos encerrados en nuestras casas y a las siete de la noche ya hay un comando de las estructuras criminales en las calles, denunció.

Esas estructuras ya nos han amenazado junto a mi hermana por andar denunciando y ser defensoras de la tierra y no tenemos ninguna defensa de parte del Estado, lamentó.

En ese contexto, también clamó por justicia y seguridad, para que los crímenes no queden en la impunidad y para que no se sigan asesinando a más defensores ambientales.

Incoherencia

De su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, dijo que en Honduras hay incoherencia entre lo que asigna para alquiler de vehículos de lujo para funcionarios y el presupuesto destinado para la Fiscalía del Ambiente, eso revela una evidente falta de voluntad política para resolver la problemática.

Carlos Hernández director ejecutivo de @asjh1 expresó que en los casos de impunidad de ambientalistas asesinasos “la justicia no llega con la foto de los detenidos” pic.twitter.com/s6z3hIra7g — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 26, 2026

Esta precariedad institucional se refleja también en el presupuesto. Mientras las amenazas contra defensores aumentan, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, encargada de muchos de estos casos, opera con menos del 1% del presupuesto total del Ministerio Público, una cifra que evidencia la nula prioridad política que recibe la protección de los pueblos indígenas y defensores del territorio, expresó.

«La justicia real no llega con una foto de detenidos; llega con condenas firmes y un sistema capaz de prevenir el siguiente asesinato», declaró Hernández, haciendo referencia a casos recientes como el de Juan y Antonio Silva, donde la captura es apenas el primer paso hacia una justicia verdadera.

Fortalecer los mecanismos de justicia

De su parte, la ministra Leda García Pagán, dijo que el gobierno hondureño está enfocado en fortalecer los mecanismos de justicia del país ya que así lo prometió el presidente Nasry Asfura.

Leda Pagán, ministra de Derechos Humanos dijo qué buscan asignar los precipitators necesarios a las instituciones de justicia para fortalcer la institucionalidad y el Estado de derechos pic.twitter.com/0tTYNNVbqQ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 26, 2026

Se están tomando acciones concretas como por ejemplo conceder el presupuesto necesario para las instituciones operadoras de justicia.

Ver: Obligación internacional del Estado es investigar y no dejar impune crimen de ambientalista López: Conadeh

Estamos claro en la ruta que es fortalecer la institucionalidad y respetar el estado de derecho.

La funcionaria externó sus muestras de pesar a cada familia de los ambientalistas asesinados y dijo que buscan unir esfuerzos para crear un diálogo nacional. (RO)