Homilía: La resurrección es el inicio de la nueva creación, es el nuevo orden

Tegucigalpa – Durante la homilía correspondiente a este Domingo de Resurrección, el arzobispo de Tegucigalpa José Vicente Nácher reflexionó que la resurrección es el inicio de la nueva creación, es el nuevo orden.

“En un banquete normal, los panes acompañan al cordero; en la Eucaristía el cordero sin mancha se hace pan, los que en la Iglesia comulgamos este pan nos convertimos en panes pascuales y verdad en medio del mundo”, expresó.

Señaló que la tumba ahora está vacía porque Jesús, el Hijo de Dios, resucitó.

En ese orden, dijo que hoy es un día de festejo ya que el Hijo de Dios venció la muerte.

Destacó el papel de las mujeres al ser las primeras en ir a buscar a Jesús y darse cuenta que su cuerpo ya no está en la tumba.

Jesús, aun muerto y sepultado es el Señor y por lo tanto la razón de todo, enfatizó.

Necesitamos hoy mujeres del alba como la Magdalena que nos interpelen y saquen de nuestra monotonía, caviló.

“Necesitamos aprender a ver conforme a la fe, no es que los que tienen fe pueden ver a Dios, sino que los que aprenden a ver a Dios descubren la fe”, razonó.

El arzobispo de Tegucigalpa exhortó a buscar ver a Dios cada alba con ilusión.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Juan:

Juan 20, 1-9

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”.



Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró.



En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. (RO)