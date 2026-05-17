Homilía: Jesús, ¿se va o se queda?

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa José Vicente Nácher Tatay, reflexionó en la homilía dominical sobre la presencia de Jesús en la vida de los hondureños y preguntó ¿se va o se queda?

Escuchando con detenimiento las lecturas de hoy, podemos hacernos una pregunta: Jesús, ¿se va o permanece con nosotros? Porque mientras Hechos de los Apóstoles, en continuidad con el evangelio de Lucas, dice que Jesús ascendió a los cielos a la vista de sus apóstoles, San Mateo concluye reiterando el envío a los apóstoles y asegurándoles: “sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”, reflexionó el también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.

No se trata de un error de ninguno de los dos, ya que ambos pasajes no son artículos de un periódico, sino extensas catequesis bien estructuradas conforme a una enseñanza profunda de cada autor sagrado. Relatos algo distintos, pero siempre partiendo de una misma fe y llegando a un mismo fin, el Resucitado, agregó.

¿Acaso Mateo olvida hablar de la Ascensión? Dicen los especialistas que el Evangelio de Mateo, que inicia presentando al “Enmanuel” (Dios con nosotros), prefiere hablar de una “presencia continua del resucitado”, es decir, una venida permanente, que acompaña y pone en juicio toda la historia, cuestionó.

Asimismo, debatió ¿y por qué San Lucas habla hasta dos veces de la ascensión de Jesús? Así como cuarenta fueron los días en el desierto para prepararse Jesús a su misión, los mismos días transcurren ahora tras la resurrección como preparación de los apóstoles a su misión.

La humanidad resucitada de Jesucristo ahora es plenamente parte del misterio divino. Eso significa, por ejemplo, que nuestra humanidad unida a la de Cristo, comparte con Él la dignidad eterna. Si queremos vincular más ambos relatos, digamos que: Jesús se ausenta de nuestra vista, para hacerse presente en nuestro caminar diario, razonó.

Las lecturas de hoy nos invitan a una mirada más elevada, a la vez que más profunda de nuestra realidad. Una contemplación al mismo tiempo más humana y más divina, que en cada Eucaristía nos abre a la acción del Espíritu Santo, cerró.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomadas del santo evangelio según san Juan:

Juan 21, 20-25