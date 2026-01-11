Homilía: Hoy y siempre lo que más conviene es cumplir la voluntad de Dios

Tegucigalpa – La Iglesia Católica celebró este domingo la fiesta del bautismo del Señor y durante la homilía el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher Tatay, señaló que hoy y siempre lo que más conviene es cumplir con la voluntad de Dios.

“Nada hay mejor para los hijos que la voluntad del padre santo que está en el cielo”, expresó el también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.

Como el de Jesús, también el nuestro es un bautismo que agrada a Dios, agregó.

El bautismo de un niño que a veces nos parece algo muy simple es en realidad algo con profundidad que alegra a la familia humana.

El bautismo es el sacramento que nos permite entrar a la vida cristiana. Cristo entró al agua y bautizado salió del agua mostrando su divinidad, dijo.

Jesús es para siempre el hijo amado del Padre, enfatizó.

Con la fiesta del bautismo del Señor se cierra el ciclo de la Navidad, recordó. En Honduras con el cierre de la temporada navideña se inicia a retirar todos los adornos y el nacimiento colocado para recordar el nacimiento del Hijo de Dios.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Mateo

Mateo 3, 13-17

En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?” Jesús le respondió: “Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere”. Entonces Juan accedió a bautizarlo.

Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo: “Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”.